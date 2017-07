Elevus suvises poliitõhustikus

Kesknädal, 12. juuli 2017

Just „tasuta“ meediatähelepanu köitmine paneb tihti erakondade ees- ja tagatoad pead murdma ning kõikvõimalikke aktsioone välja mõtlema. Keskerakond on ajakirjanike luubi all aga ka aktsioonideta. Rahvusringhäälingu tellitud meediakajastuste uuringu tulemusel mainiti Keskerakonda maikuus 1348 artiklis, järgnes Reformierakond 821 mainimisega. Juunis olid need arvud vastavalt 1267 ja 728. Mõistagi oli juunikuus tähelepanust suur osa seotud Jüri Ratase valitsuse tööga ning Euroopa Liidu eesistumisega, kuid ka Yana Toomi otsuse langetamisega, kas kandideerida oktoobris Keskerakonna nimekirjas.

Praeguseks on Keskerakonna eurosaadik oma otsuse teinud ning kinnitanud, et tema jääb, tulles erakonda pealinnas kohalikel valimistel toetama.

Arvestades neid kümneid või ehk isegi sadu intervjuusid ja artikleid, mida Yana Toomi otsuse kohta on tehtud ning kirjutatud, pole siinkohal vajalik pikemalt peatuda juba sellel, mis olnud. Hoopis huvitavam on pöörata pilk kujunenud jõujoontele kolm kuud enne valimisi.

Peatähelepanu Tallinnal

Mõistagi koondub valimiste põhitähelepanu just Tallinnale. Räägitakse ka Tartust, Narvast ja Pärnust, kuid – õnneks või kahjuks – suunab peameedia oma fookuse pealinnale ning arutleb selle üle, kas Keskerakonnal läheb korda võtta volikogus juba viiendat korda absoluutne enamus.

Olukord on võrreldes 2013. aastaga oluliselt muutnud, sest valijate usaldust minnakse küsima eesotsas uue linnapeakandidaadi Taavi Aasaga. Eelmiste valimiste suurepäraseid tulemusi püüavad muidugi iga hinna eest pärssida Reformierakonna linnapeakandidaat Kristen Michal ja sotside kandidaat Rainer Vakra. Sõna ütlevad sekka ka IRL-i kandidaat Raivo Aeg ning Martin Helme EKRE-st. Urmas Sõõrumaa ja tema valimisliidu kohta pole jätkuvalt uut infot, mistõttu on raske ka selle võimalikku mõju hinnata.

Sama teemat käsitles teravmeelselt Postimehe toimetaja Aarne Seppel, kes leidis, et pealinna meerikandidaadid on justkui „vigased pruudid“ ning tõelist armastust ei pakuta, ükski pole päris ladvaõun. Samas nendib Seppel, et „väljapakutud pruutidest on Taavi Aas ainus, kelle puhul on usutav, et ta ka tegelikult tahaks Tallinna heaks tegutseda“.

Keskerakond kutsub kaitsele

Erakondade toetusnäitajatest on Kesknädal juba varasemalt mitmes numbris kirjutanud, kuid reitingutest tähtsamaks kujuneb see, kuidas need realiseeruvad, kui edukad ollakse oma valijate valimiskasti juurde meelitamisega. Juba augustikuus võib oodata erakondade esimesi tõsiseid välikampaaniad, kus tänavanurgal või avalikel üritustel püütakse möödakäijatele voldik ja pastapliiats pihku pista.

Poliitiliste jõudude tõsiseim töö seisabki ees just selle nimel, et oma toetajaid aktiviseerida. Keskerakond kutsub kaitsele ning kõik ülejäänud rünnakule. Suvisesse poliitõhustikku on tasapisi tekkimas elevust.

Kesknädal

[fotoallkiri] USUTAV LINNAPEAKANDIDAAT: Taavi Aas on Tallinna linnapeakandidaatidest ainus, kelle puhul on meedia sõnul usutav, et ta ka tegelikult tahaks Tallinna heaks tegutseda.

Viimati muudetud: 12.07.2017

Jaga

|