12. juuli 2017

USA ja Venemaa kohtumine Elbel 12. juuli 2017



II maailmasõja lõpupäevil, 1945. aasta kevadel kohtusid Saksamaa südames Elbe jõel idast peale tungivad Nõukogude väed ja teise rinde Ameerika väed. Sõjalist eesmärki sellel enam polnud, sest natsi-Saksamaa saatus oli juba otsustatud. Nädalavahetusel aset leidnud Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini esmakordne kohtumine oli pigem tähendusrikas, sest leidis samuti aset Elbe jõe ääres, seekord Hamburgis.

12. juuli 2017 Mõlemad presidendid osalesid iga-aastasel G20 kokkusaamisel, mida seekord võõrustas Saksamaa. Kohtumise eel avaldasid nii Trump kui ka Putin korduvalt soovi suhteid parandada pärast erimeelsusi seoses Ukrainaga ja Süüria sõjaga ning Venemaa mõjutustegevusega USA presidendivalimiste ajal. Trump rõhutas veel enne Saksamaale sõitmist Varssavis, et Venemaa peab lõpetama Ukraina õõnestamise ja koostöö tegemise USA-le vaenulike riikidega. „Kutsume Venemaad üles lõpetama destabiliseeriv tegevus Ukrainas ja mujal, lõpetama vaenulike riikide nagu Süüria ja Iraani toetamine, ning ühinema vastutustundlike riikidega meie võitluses ühiste vaenlaste vastu ja tsivilisatsiooni kaitseks,” ütles ta. Hamburgis enam kui kaks tundi kestnud kõneluste käigus tõstataski Trump küsimuse Moskva sekkumisest USA valimistesse. Putin vastas sellele nagu võis eeldada: sekkumist Moskval ei olnud ning vastupidist väitjad peaksid esitama tõepäraseid fakte. USA välisminister Rex Tillerson ütles, et president Trump päris kohtumisel Venemaa riigipealt USA valimistesse sekkumise kohta, kuid Putin eitas seesugust tegevust. Tillerson lisas veel seda teemat kommenteerides, et riigipead keskendusid kohtumisel õigustatult siiski sellele, kuidas minna üheskoos edasi. Üheskoos edasiminekuks lepiti kokku relvarahus Süüria edelaosas. Lisaks räägiti suhtluskanali loomisest Ukraina konflikti arutamiseks ja lahendamiseks. Lahtiseks aga jäi ühise küberjulgeoleku üksuse loomine, sest Ameerika Ühendriikides on sellele tulnud Kongressi poolt juba väga selge vastuseis. Putiniga küberjulgeolekuüksuses koos töötada on umbes sama, mis töötada koos Süüria presidendi Bashar al-Assadiga keemiarelvade üksuses, teatas Trumpi parteikaaslane senaator Marco Rubio. Nii nagu II maailmasõja aegne kahe liitlase kohtumine Elbel Torgaus, millel oli sõjalise kaalukuse asemel pigem poliitiline tähendus, oli ka nüüdne kahe suurriigi juhi kohtumine pigem sümboolne.



