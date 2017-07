Ettevaatust, elektriauto!

12. juuli 2017

Valitsus sõlmis 2011. aastal Mitsubishi Corporation’iga lepingu saastekvoodi müügiks, et algatada Eesti elektromobiilsuse programm. Sotsiaalministeeriumi poolt võeti näidiskasutusse üle 500 Mitsubishi elektriauto, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium töötas välja toetusskeemi elektriautode ostu toetamiseks ning rajati kogu riiki kattev elektriautode laadimistaristu. Ostutoetuse jagamist ning kiirlaadimisvõrgu haldamist korraldas KredEx.

Programmi eesmärgiks oli kiirendada elektriautode kasutuselevõttu Eestis ja kaasa aidata riigi võetud eesmärgi täitmisele taastuvenergia kasutuse suurendamisel transpordis aastaks 2020. Praeguseks on ilma riigi toetusteta vähenenud nii elektriautode müük kui ka näiteks elektriautode laadimise korrad. Viimase statistika kohaselt laaditakse elektriautosid umbes 13 000 korda kuus.

Samas ennustatakse ülemaailmselt, et elektriautode üha langevad hinnad pööravad autotööstuse tõenäoliselt juba järgmise 20 aasta jooksul täiesti pea peale. Eriti kiires languses on akude hinnad, kirjutab Bloomberg. Selle tulemusel võivad elektriautod turu üle võtta varem kui on senini arvatud. 2040. aastaks moodustavad praeguste trendide järgi elektriautod juba ühe kolmandiku kõigist autodest maailmas.

Samas on tulevikku silmas pidades hakatud piirama bensiini- ja diiselautode müüki. Eelmisel aastal teatasid Norra ja Holland soovist keelata alates 2025. aastast bensiini- ja diiselautode müük. Möödunud sügisel teatas ka Saksamaa plaanidest minna 2030. aastaks üle ainult rohelisel energial liikuvatele sõidukitele –kodanikud saaks soetada vaid elektri- ja vesinikuautosid. Samuti kutsusid nad Euroopa Komisjoni üles kehtestama sisepõlemismootoriga sõidukite keeldu, et kinni pidada Pariisi kliimaleppe sihtmärkidest. Niisugustest plaanidest on teatanud ka näiteks Prantsusmaa ja isegi India.

Elektriauto võidukäigust on räägitud juba viimased paarkümmend aastat. Eestil on nüüd aeg otsustada, kas minna selle võidukäiguga kaasa, tulevikus samuti keelates traditsioonilise kütusega autode müügi.

