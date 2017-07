Poliitika on kokkulepete kunst

TIIA-LIIS JÜRGENSON, 12. juuli 2017

Me teeme oma tööd ja anname sellega inimestele teada, kes oleme, mida suudame, kuhu tahame jõuda. Heaks eeskujuks on selles tegevlinnapea Taavi Aas. Vaatamata oma tagasihoidlikkusele ning seni tipp-poliitika valgusvihust kõrval olemisele tahetakse tallinlaste seas selgelt just teda linna juhtimas näha. Vaadates seni tehtut, on rahva seesugune soov mõistetav. See edu võib mõistagi veel suureneda, kui suudame oma eduloost rääkida.

Alternatiivne Keskerakonna nimekiri oli aga teemaks, mis varjutas meedias nii uue valitsuse edusammud majanduse elavdamisel ning Eesti rahvusvahelise mõju kasvatamisel kui ka Tallinna positiivsed arengud. Meedia januneb uudiste järele lõhest Keskerakonnas, see pole kellelegi saladus. Veelgi innukamalt loodavad keskerakondlaste omavahelise tülitsemise peale meie poliitilised konkurendid. Seda rõõmu ei tohi neile pakkuda!

Kõike toimunut ei peakski võtma ehk nii tõsiselt, kui kohalikud valimised poleks juba nii lähedal. Keskerakonnal on erakondadest kõige rohkem toetajaid nii Tallinnas kui ka kogu Eestis. Need inimesed, Nõmmelt Hiiumaani, Narvast Võruni, loodavad meie peale. Valijad on meid usaldanud täitma programmi ja valimislubadusi, mitte omavahel arveid klaarima. Just seepärast, valijate usalduse õigustamiseks peamegi olema ühtsed ning meeskonna rivi sirgena hoidma.

Linnaosa vanemana pole mulle ükskõik, kuidas Keskerakonnal oktoobris läheb. Oleme olnud Tallinnas võimsalt tegusad, viinud linna arengukiirendusse ning oluliselt parandanud pealinna elukvaliteeti. Meil on tõsised tulevikuplaanid, mille teostumist tallinlased ootavad.

Nüüd on aeg asuda tõsise valimiskampaania kallale, anda igale inimesele teada, mida me tahame järgmise nelja aasta jooksul pealinnas ja kogu Eestis ära teha. Samamoodi tuleb aru anda seni tehtust ning mõnel puhul ka tunnistada, et midagi jäi tegemata. Iga käesurumine ja iga uksele koputus, iga jagatud voldik ning tehtud telefonikõne viib meid sammukese lähemale sellele, et teeme kohalikel valimistel taas supertulemuse.

Erakonnas ei ole olnud rahulikud ja vaiksed ajad, pigem vastupidi, kogu aeg on midagi toimumas. Me oleme hetkel Eesti poliitikas kõige tugevamas positsioonis, ühelt poolt peame suutma seda tugevust realiseerida, teisalt hoidma pea selge. Kui me aga ühiselt edasi läheme ning konkurentidele lihtsaid võite ei kingi, kasvab erakonna tugevus veelgi.

Keskerakonnale on oluline iga inimene, kõigi oma vooruste ja puudustega. Läheme valimistele vastu ühiselt, teadmisega, et meie peale loodab väga suur osa rahvast. Meid usaldatakse ja me peame seda usaldust õigustama.

