Headusest

Jürimõisa Aadu, 05. juuli 2017

Ma ei tea, kas ta oli suurel maal külaskäigul või olid elumerelained teda kandnud siia randa, kus ta ankrupaiga leidis. Igal juhul oli tas säilunud kodukandi ehe suhtlemine, märkamine ja osavõtlikkus. Siinkandis täheldan seda harva. Ole Sa meheks, tundmatu! Sa näitasid, et eesti rahvas pole veel tervenisti hukas, nagu poliitikute õõvastavatest mudamaadlustest võiks järeldada. Ma ei tea, kas saabunud suvi on positiivselt mõjunud või olen lihtsalt hakanud rohkem märkama mõnusaid inimesi…

Hiljuti külastasin päälinna. Naasin sealt positiivse laenguga. Bensuka 5+ kõrgel trepil kiirustas kena naeratusega daam minu ees ust avama. RIMI-s tõi järgmine ostja kassaletile unustatud ostu mulle kätte.

Sõbra soovitusel kohtusin spetsiga, kes nõustus minu veerandsajandi-taguse väljalaskega liiklusvahendi esisilda reguleerima. Seni olid kõik töökojad mind tõrjunud programmi puudumisega. See töömees aga oskas elektroonikale lisada oma mõistuse. Viimane nähtus tundub päris erakordne olema.

Äraolekuajal oli naabriproua oma liigsetest taimedest jõudnud meie aeda rajada täiendava peiulille-peenra.

Paari päeva jooksul mõnusaid muljeid kuipalju. Nüüd pelgan ägenevat valimiskampaaniat, mis tõenäoliselt püüab mind veenda, kui halvad on vastaskandidaadid ja eriti -erakonnad ning milline ingel on esineja ise. Jaga siis veel, kes on kes …

Viimati muudetud: 05.07.2017

