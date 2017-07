05. juuli 2017

26 (1057)



Keskerakond läheb valimistele tugeva platvormiga ENN EESMAA, 05. juuli 2017



17. juunil võttis Keskerakonna volikogu XI koosseis Tallinnas Salme kultuurikeskuses vastu erakonna platvormi kohalike omavalitsuste volikogude valimisteks.

ENN EESMAA, 05. juuli 2017 Eesti poliitmaastikul toimusid mullu sügisel märkimisväärsed muutused. Aastaid opositsioonis olnud Keskerakonnast on saanud koalitsiooni-, veelgi enam, peaministripartei. Usaldus selle erakonna vastu on järjepidev – Keskerakond on endiselt kõige suurema toetajaskonnaga erakond Eestis. Nüüd, kui valimisteni on jäänud vähem kui neli kuud, pole meil aega enam muretuks puhkamiseks, sest valijate usalduse hoidmine ja võitmine muutub iga päevaga järjest tähtsamaks. Kõik erakonnad teevad kohalike valimiste eel aktiivselt tööd; nii ka Keskerakond. Koostame meiegi piirkondades valimisnimekirju, kuulutame välja esinumbrikandidaate, arutame valimislubaduste üle, millega ühtselt ja tugevalt minna eelseisvaid valimisi võitma. Poole aastaga on Jüri Ratase juhitud valitsus suutnud läbi viia reforme, mida oodatud mitmeid aastaid, isegi aastakümneid. Tulumaksureform inimeste sissetulekute tõstmiseks, pensionireform inimestele väärika pensionipõlve tagamiseks, omavalitsusreform piirkondliku tasakaalus arengu tagamiseks, põllumajandustoetuste reform maaelu elavdamiseks, tervishoiureform kättesaadava ja kvaliteetse arstiabi tagamiseks. 2017. aasta valimisplatvormis on meil erakordne võimalus kajastada kõiki neid häid ja konstruktiivseid ettepanekuid, milles valitsus on kokku leppinud. Veelgi enam, nüüd on võimalus ka kõik need mõtted ja lubadused, mis varasemates Keskerakonna valimisprogrammides kajastatud, tõepoolest ellu viia. Kogu Eesti peab elama Eesti riik on nii tugev kui tugevad on omavalitsused. Demokraatlikult ja kodanikulähedaselt toimimiseks vajab omavalitsus laialdast poliitilist, halduslikku ja majanduslikku iseseisvust ning piisavat rahastamist seadustega pandud kohustuste täitmiseks. Jätkame oma poliitilist suunda, suurendades kohaliku omavalitsuse otsustusõigust ning vastutust ühiskonnaelu juhtimisel ja korraldamisel. Selleks taastame kohalike omavalitsuste tulubaasi. Leiame, et kohalike omavalitsuste rahalised vahendid peavad olema vastavuses neile põhiseaduse ja seadusandlusega pandud kohustustega. Keskerakond väärtustab maaelu. Inimesed, teenused ja töökohad peavad paiknema üle kogu Eesti. Igaühel peab olema võimalus valida, kus on tema kodukoht. Riigi ja kohalike omavalitsuste ülesanne on luua inimestele igas Eesti paigas head tingimused elamiseks, töötamiseks, liikumiseks ja vaba aja veetmiseks. Selleks, et maapiirkondades säiliksid asustus, ettevõtted ja töökohad, toetame Eesti põllumehi, makstes ligi kahekümne miljoni euro ulatuses üleminekutoetusi. Ettevõtlus tagab majanduse arengu Töökohaotsingud sunnivad eesti peresid lahkuma mitte ainult väikestest maakohtadest maakonnakeskustesse, vaid ka kogu riigist Tallinna või selle lähistele. Tulemuseks on kahekihiline ääremaastumine, mis tähendab mitte ainult maakondade äärte, vaid ka riigi äärealade elanikest tühjenemist. Selle suundumuse peatamiseks ei tohi tähelepanuta jätta ettevõtlust, sest majanduskasvu vedajaks on just erasektor. Soodsa ettevõtluskeskkonna loomisega kasvab meie majandus ka tulevikus. Meie üheks eesmärgiks on, et Tallinna eeskujul oleks ka maakonnasisene ühistransport reisijate jaoks tasuta. Tasust vaba bussisõit toetab nii töölkäimist kui ka töö leidmist. Hästi korraldatud kodulähedane hoolekanne ja arstiabi. Kõige tähtsam on meie rahva sotsiaalne turvalisus ja eluga toimetulek. See peab olema tagatud nii noortele kui ka lasterikastele peredele, eakale põlvkonnale, puuetega inimestele. Omavalitsustel koos riigiga on kohustus luua võimalused ja tingimused rahva tervise hoidmiseks ja taastamiseks. Keskerakond on alati seisnud selle eest, et alla keskmise palgaga pensionikindlustatute aastakoefitsient võrdsustataks ühega. Aastatel 2005–2007, valitsuskoalitsioonis olles, tõstsime pensione 30 protsenti. Oleme alati tahtnud, et inimestel oleks pensionipõlves tagatud piisav sissetulek. Ka praeguse valitsuse üks esimesi ettepanekuid oli muuta pensionisüsteem solidaarsemaks. Valimisi võites lubame, et pensionid kasvavad keskmise palgaga samas tempos. Haritud ja kultuurne rahvas on jätkusuutlik Selleks et meie hariduse kõrge kvaliteet oleks tagatud ka järgnevatele põlvedele, on õpetajate ja lasteaiaõpetajate palga tõstmine hädavajalik. Kindlalt seisame selle eest, et õpetajate palk tõuseks 120 protsendini Eesti keskmisest palgast. Oleme ka ainus erakond, kes kõnetab ja ühendab erinevaid kogukondi Eestis. Meie üheks suuremaks väärtuseks on ühiskonna liitmine, mitte kunagi vastandamine. Ka tänavuses valimisplatvormis peame oluliseks toetada võõrkeelteõppe alustamist juba lasteaias, toetada kohalikku laulu- ja tantsupeo liikumist, kaasates kõiki kogukondi, ning jätkata rahvusvähemuste kultuuriseltside ja pühapäevakoolide toetamist. Lisaks eelpoolmainitule rõhutame valimisprogrammis Keskerakonna eesmärke ja lubadusi riigireformi teostamiseks, maksureformi elluviimiseks. Suurt rõhku paneme palkade tõusule mitmetes elu- ja töövaldkondades. Kõik need ja paljud muud eesmärgid on kajastatud Eesti Keskerakonna 2017. aasta valimisplatvormis. Siiski tasub meeles pidada, et üleriigilise platvormi kõrvale tekitab iga Keskerakonna osakond, piirkond ja liige oma kogukonna eripära arvesse võtva dokumendi, et Saatse külas elav Merike, Sõmeru vallas töötav Jaan või Tartu linnas õppiv Triin tunneksid Keskerakonna valimisprogrammi lugedes, et me seisame kogu Eesti arengu eest, nii linnas kui ka maal! Teised lubavad, meie teeme! ENN EESMAA, Keskerakonna juhatuse liige, valimisplatvormi koostamise toimkonna esimees Toimetuselt: Keskerakonna volikogus toimunust kirjutas ka 21.06 Kesknädal. Keskerakonna üle-eestiline valimisplatvorm ning tegevuskava Tallinnas on kättesaadav veebilehel www.keskerakond.ee



Loe kommentaare (21)