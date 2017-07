Jüri Ratase kõne Eesti eesistumise avaüritusel 29. juunil

05. juuli 2017

Juba 13 aastat pärast Eesti iseseisvuse taastamist ning omakorda tänasest 13 aastat tagasi sai meist Euroopa Liidu liige. See oli meie oluline eesmärk ning Euroopa Liit on olnud kõike, mida me ootasime. Euroopa on rahu, Euroopa on vabadus ja ühised väärtused. See on meie valitud tee ja ühine otsustus. Soovin tänada kõiki taasiseseisvunud Eesti presidente, parlamendiliikmeid, peaministreid ja ministreid Eesti euroopalikul kursil hoidmise eest.

Isegi hetkedel, kui meil on vaja raskeid asju arutada ja olulisi otsuseid teha, on Euroopa Liit eestlaste jaoks ikka iseenesest mõistetav. Me teame, et koos olemisel on oma hind ning vahel tuleb kompromissidele lõivu maksta, et lõpuks sünniks suurem kasu kõigile eurooplastele. Olen veendunud, et meie ühise Euroopa Liidus olemise parimad päevad on alles ees.

Eesti eesistumise peamine idee on saavutada ühtsus tasakaalu kaudu. Me peame leidma liidus tasakaalu ida ja lääne, põhja ja lõuna, suure ja väikese, uue ja traditsioonilise, turvalise ja riskantse vahel. Eesti on väike riik, kuid meil on oma unikaalne kogemus ja palju väärt ideid, mida tahame Euroopaga jagada. Seepärast peame oma eesistumise raames tagama otsustavuse ja vaatama koos meie ühisesse tulevikku.

Ma olen südamest tänulik senise eesistujariigi Malta peaministrile Joseph Muscatile, Euroopa Ülemkogu eesistujale Donald Tuskile, Euroopa Komisjoni presidendile Jean-Claude Junckerile ja Euroopa Parlamendi presidendile Antonio Tajanile nende toetuse ja innustuse eest meie eesistumiseks valmistumisel. Samuti sügav kummardus kõigi Riigikogu liikmete, ministrite ning töökate ametnike ees, kelle pühendumus ja professionaalsus on imetlusväärne.

Järgmised kuus kuud on Euroopa pilgud meie peal! See on meie aeg näidata, kes me oleme, mida me oskame ja kuidas me elame. Aga see on ka aeg kuulata tähelepanelikult teisi. Kasutame neid hetki hästi ning anname igaüks oma panuse. Mida paremini on meie elu- ja mõttelaad Euroopas tuntud, seda suurem on Eesti. Mida paremini mõistame teisi, seda ühtsem on Euroopa.

Meie kõige olulisem eesmärk järgmise poolaasta jooksul ning ka edaspidi on muuta Euroopa ühtsemaks ja tugevamaks. Soovime anda oma panuse liidu arengusse ning ühiselt ületada eesseisvad väljakutsed. Kui Euroopa Liidu liikmesriikidel ja institutsioonidel on poole aasta pärast vähem muresid ja rohkem rõõme, kui Euroopa on kindlam, ühtehoidvam ja turvalisem, oleme õnnestunud.

Eesti Vabariik tähistab järgmisel aastal oma 100. sünnipäeva. Olen kindel, et 2024. aastal, mil tähistame Euroopa Liidu liikmena oma 20-aastast juubelit, on paljud asjad muutunud. Mõned asjad on aga siiski kindlad. Euroopa tähendab ka siis rahu, vabadust ja üksteisemõistmist.

Eesti on oma eesistumiseks valmis.

