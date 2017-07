Küsitlused näitavad Keskerakonna ainuvõimu jätkumist pealinnas

Kn, 05. juuli 2017

Juuni keskel läbi viidud üle-eestiline küsitlus näitas, et Keskerakonna poolt hääletaks kohalikel valimistel 27 protsenti vastanutest ning valimisliitude ja üksikkandidaatide poolt 25 protsenti valijatest. Järgneb Reformierakond 19 protsendiga. Tallinnas näitab Kantar Emori küsitlus Keskerakonnale ülivõimsat 44-protsendist toetust. Järgnevad Reformierakond 15 protsendiga ja valimisliidud või üksikkandidaadid vaid 12 protsendiga. Ülejäänud erakondade toetus on veelgi väiksem.

Uuringuekspert Aivar Voog nentis, et erakondade eelistajate proportsioonid on ligilähedased aasta alguse seisuga, kuid lisas, et võimalikud muutused sõltuvad eelkõige parteide sisemisest ühtsusest ehk sellest, kas suudetakse vältida oma liikmete kandideerimist erakonnavälistes nimekirjades.

Kui võrdleme hetke poliitseisu nelja aasta taguse ajaga, mil toimusid viimased kohalikud valimised, pole erakondade jõujooned kuigi palju muutunud. 2013. aasta 15. juunil avaldatud Emori uuringutulemused näitasid Keskerakonnale üle Eesti 29-protsendist ning Tallinnas 46-protsendist toetust. Järgnesid sotsid (18%) ning Reformierakond ja IRL (11%). Seega jäävad konkurendid Keskerakonnast sama kaugele kui viimaste valimiste eel, ent teise-kolmanda koha konkurentsist on välja langenud IRL, kes peab tõtt vaatama valimiskünnise ületamise probleemiga.

Lähikuude populaarsusküsitlused jätkuvad ilmselt sama tendentsiga. Uue tulijana lisandub tabelisse Tallinnas oma valimisliidu loomisest teatanud suurärimees Urmas Sõõrumaa. Et aga Sõõrumaa pole avalikustanud oma valimisliidu liikmeid ja programmi ning pole alustanud kampaaniat, võib eeldada, et vähemalt esialgu jääb pealinlaste toetus olümpiakomitee presidendile tagasihoidlikuks.

Kn

[tabel]

Erakondade toetus (%) Eestis/Tallinnas 2013 ja 2017

Erakond 2013 2017

Keskerakond 29%/46% 27%/44%

Reformierakond 12%/11% 19%/15%

Sotsiaaldemokraatlik

Erakond 14%/18% 11%/11%

IRL 9%/11% 5%/5%

