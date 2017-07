05. juuli 2017

26 (1057)



Väljaandja:

MTÜ Vaba Ajakirjandus



Kesknädal jätab endale õiguse

kommentaare tsenseerida Juhtkiri Poliitika Majandus Nädala nupud Ajalugu Maailm Kultuur Lugejakirjad Varia Autorollo

Blogid Kontakt Tellimine Loe mujalt Avaleht Sisukord Kõik artiklid Otsing Arhiiv



Hüvastijätt suure sakslase ja suure eurooplasega 05. juuli 2017



Laupäeval Strasbourg’is aset leidnud endise Saksamaa liidukantsleri Helmut Kohli mälestustseremoonia oli tõeliselt suure sakslase ja suure eurooplase ärasaatmine. Paljud riigijuhid meenutasid tema panust Saksamaa ja Euroopa ühendamisse 1980. ja 1990. aastatel. Kohli valitsemisaega (1982–1998) jäid Saksamaad ja Euroopat lõhestanud Berliini müüri langemine 1989. aastal ning Euroopa Liidu lepingu sõlmimine Maastrichtis 1992. aastal. EL-i leping sillutas tee Euroopa Liidu laienemisele ja ühisraha euro kasutuselevõtule.

05. juuli 2017 „Liidukantsler Kohl oli tõeliselt suur eurooplane. Tema hindamatu panus meie iseseisvuse taastamisse ning teekonnal Euroopa Liitu jääb Eesti rahvale alatiseks meelde. Meie kõigi kohus on Kohli tööd ja visiooni ühtsest Euroopast edasi kanda,“ lausus mälestustseremoonial viibinud peaminister Jüri Ratas. „Vaadates tagasi Helmut Kohli pärandile, on ilmne, kui oluline on poliitikas otsustusvõime ja ühtsus ka kõige keerulisematel ja süngematel aegadel. Kohl tõestas, et suurelt mõeldes ja julgeid otsuseid vastu võttes võib võimatu saada võimalikuks. Seda tasub meeles pidada ka tänapäeva Euroopa Liidu poliitikas,“ ütles Ratas. Euroopa aukodanik Helmut Kohl lahkus jäädavalt 16. juunil 87-aastasena. Euroopa Parlamendis toimunud mälestustseremoonial jätsid Helmut Kohliga hüvasti ja tunnustasid tema teeneid Euroopa ühendamisel teiste seas Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani, Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk, Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Saksamaa liidukantsler Angela Merkel. Endine USA president Bill Clinton pidas mälestusväärse hüvastijätukõne, kus märkis, et kõige tähtsam Kohli ja teiste poliitikute pärandis on jätta oma lastele ühtne ja turvaline maailm. Kantsler Kohl oli tõeline poliitikasaurus, kelle massiivne kuju (pikkus 193 cm) tegi ilma Saksamaa poliitikas ammu enne tema saamist kantsleriks, kelleks ta jäi rekordiliselt kauaks – aastaiks 1982–1998. Ta oli suure poliitika suurmeister. Aga ajalugu on juba kord selline, et sulle antakse oma aeg, ja seda Helmut Kohl kujundas kohe kõvasti. Ka Eesti kasuks. Helmut Kohli võimuletulek Saksamaal andis tõhusa lisatõuke Ronald Reagani ja Margaret Thatcheri vallandatud N Liidu sõjalise ja majandusliku surumise ning kurnamise poliitikale. Kohli võimu algusaastatel langetatud Lääne-Saksamaa otsus USA tiibrakettide vastuvõtmiseks hakkas toimima just siis, kui Moskva oli võidurelvastumist ja majanduslikku võidujooksu Läänele lõplikult kaotamas. Kui Kremlis tuli võimule Gorbatšov, leidis Kohl just temaga ühise keele, mis viis Berliini müüri lammutamiseni ja Saksamaa ühendamiseni. See oli vägev tõuge ka Euroopa Liidu laienemiseks. Kuigi Kohl ei jõudnudki oma valitsemisaastail Eestit külastada, kuulus tema toetus kõigile Ida-Euroopa rahvastele, kes pärast Nõukogude režiimi kokkuvarisemist soovisid ühineda Lääne majandus- ja julgeolekustruktuuridega. Suur sakslane ja suur eurooplane Helmut Kohl jääb meelde paljudele, kes peavad kalliks euroopalikke väärtusi ja Euroopa ühtsust.



Viimati muudetud: 05.07.2017 Jaga |



Tagasi uudiste nimekirja



Nimi

E-mail



Loe kommentaare (6)