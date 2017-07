Läheme valimistele ühtsena

JÜRI RATAS, 05. juuli 2017

Terve erakond on teinud tohutult tööd, et seista kõigi inimeste eest iga päev ja kogu aeg. Kinnitan, et teeme seda jätkuvalt. Valijad usaldavad meid ja meie usaldame ning austame neid. Keskerakond juhib alates eelmise aasta novembrikuust valitsust. Oleme positsioonis, mis võimaldab meil pärast kümnendipikkust opositsioonis olemist täita parimal viisil Keskerakonna programmi. Seista sidusama ja õiglasema Eesti eest. Seista inimeste eest, sõltumata nende vanusest, ametist, elukohast või emakeelest. Seista Keskerakonna ja tema valijate ideede eest ning luua paremat Eestit kõigile.

Senise poole aasta jooksul oleme saavutanud palju. Tulumaksuvaba miinimumi tõus 500 euroni jätab madalamat ja keskmist palka teenivale inimesele 64 eurot rohkem raha kätte. Tervishoiu rahastamisel tegime lõpuks vajaliku otsuse, mis tagab lühemad ravijärjekorrad ja kvaliteetse arstiabi. Pensionireform annab kõigile noortele sõnumi, et riik hindab iga inimese väärikust ja panust, mitte ei lähtu ainult teenitud palganumbrist. Eesti põllumehel on viimaks võimalus konkureerida Euroopa Liidus võrdsemalt. Need on vaid mõned näited, kus sõnadele on järgnenud teod. Need on otsused, mis on olulised kõikidele ühiskonna liikmetele, kuid meie saavutatu on jõukohane vaid suurele ja tugevale erakonnale.

Eesti Keskerakonna olulisimaks väärtuseks on läbi aegade olnud meie laiapõhjaline toetus. Oleme ainuke erakond, kus nii eesti kui ka vene emakeelega inimesed leiavad endale sobiva esindaja. Oleme erakond, kes on aidanud Eesti poliitika tippu tõusta ka väga võimekatel vene emakeelega poliitikutel. Praeguseks juba peaaegu 15 000 liiget on liikunud üheskoos edasi, üksteist toetades ja austades, sest suuremad palgad, õiglasemad pensionid ja parem tulevik meie lastele on kõigi Eestimaal elavate inimeste ühine soov. Neid põhimõtteid on Eesti inimesed alati vääriliselt toetanud ning teevad seda jätkuvalt.

Oleme erinevate uuringute järgi kõige populaarsem erakond Eestis. Tallinnas annaks Keskerakonnale oma hääle enam kui pool otsuse langetanud pealinlastest ning ka Eestis tervikuna on meie toetus selgelt kõrgem konkurentide omast. Pealinnas on meie linnapeakandidaat inimene, kes on 12 aastat ligi 450 000 inimese kodulinna pühendunult arendanud ning teinud seda väga hästi. 95% tallinlastest on oma elukeskkonnaga rahul. See toetus on meie erakonna ühise töö ja kõigi liikmete panuse tulemus. Meil kõigil on põhjust olla tänulik ja rõõmustada valijate kõrge usalduse üle.

Erakonna juhatus on otsustanud, et peame valimistele vastu minemaühtsena. Teist varianti ei ole. Me võlgneme tugeva ja töise Keskerakonna oma valijatele ja kõigile neile, kes näevad Eestit riigina, kus tõepoolest igaühel on hea elada. Ma tänan südamest kõiki erakonnakaaslasi, kes on panustanud ajutiste erimeelsuste ületamisse.

Oleme andnud avalikkusele väga selge signaali, et soovime jätkata üheskoos ja kõige võimekama erakonnana. Me liigume edasi ja teeme seda koos kõigiga, kes hindavad senitehtut ning soovivad Keskerakonna ja Eesti arengusse ka edaspidi panustada. Peame olema üksmeelsed, tugevad ja tegusad, sest vaid nii suudame esindada oma valijate ning kõigi eestimaalaste huve.

JÜRI RATAS

Peaminister, Keskerakonna esimees

Viimati muudetud: 05.07.2017

