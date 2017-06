Noored keskerakondlased uuendasid oma poliitilist programmi

Kesknoorte pressiteatest, Kn, 21. juuni 2017

Noortekogu senine programm oli vastu võetud ligikaudu kümme aastat tagasi ning selgelt vajas kaasajastamist. Koostatud programmi näol ei ole tegemist karmi käsulauaga, mida tuleb järgida, või ka põhjaliku valimisprogrammiga. Pigem annab see dokument hea ülevaate kõigest, mille eest kesknoored seisavad,“ rääkis Noortekogu volikogu esimees Jaan Männik, rõhutades, et programm hõlmab olulisi punkte kõikidest tähtsamatest valdkondadest.

Noortekogu senine programm oli vastu võetud ligikaudu kümme aastat tagasi ning selgelt vajas kaasajastamist. Koostatud programmi näol ei ole tegemist karmi käsulauaga, mida tuleb järgida, või ka põhjaliku valimisprogrammiga. Pigem annab see dokument hea ülevaate kõigest, mille eest kesknoored seisavad,“ rääkis Noortekogu volikogu esimees Jaan Männik, rõhutades, et programm hõlmab olulisi punkte kõikidest tähtsamatest valdkondadest.

Noortekogu esimees Alina Tubli lisas, et programmi koostamine oli pikaaegne ettevõtmine, mille juures lõid kaasa mitmedkümned noored. Lisaks avaldas ta lootust, et edaspidi uuendatakse seda programmi jooksvalt, vastavalt ühiskonnas ja poliitikas toimuvatele muudatustele. „Meie eelmine programm pidas ajahambale küll suhteliselt hästi vastu, kuid pean vajalikuks, et enam ei tekiks olukorda, kus programm jääb nii pikaks ajaks uuendamata.“