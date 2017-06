21. juuni 2017

25 (1056)



Väljaandja:

MTÜ Vaba Ajakirjandus



Kesknädal jätab endale õiguse

kommentaare tsenseerida Juhtkiri Poliitika Majandus Nädala nupud Ajalugu Maailm Kultuur Lugejakirjad Varia Autorollo

Blogid Kontakt Tellimine Loe mujalt Avaleht Sisukord Kõik artiklid Otsing Arhiiv



Mustamäe loob ja ühendab VSEVOLOD JÜRGENSON, 21. juuni 2017



“Nüüd elan Mustamäel, / korter on aus ja hea, / ning selle õnne eest / Fortunat kiitma pean,” kirjutas aastakümneid tagasi Heldur Karmo, Eesti ühe armastatuima šlaagri sõnu luues. Miks on Mustamäed armastada nii lihtne? Ta on nagu sinu lähim sõber, naaber, mõistja, kus lihtsas olmes elab Tallinna 445 054 elanikust 67 757. Seal on rohkelt rohelust ning inimesi võrdsustav õdus eluolu. Selles linnaosas on ka palju heanaaberlikku südamlikkust ja osavõtlikkust. Mustamäel võid alati oma naabrile tere öelda, mõtlemata, kas tema mersu on sinu omast uhkem.

VSEVOLOD JÜRGENSON, 21. juuni 2017 See kõik loob headusefooni, mis kannab sind päev läbi ka suurlinna melus. Soov luua ja hoida head on kuldvõtmeke, mis avab eluteel kõik südamelukud. Äsja toimus Mustamäel lasteaedade laulupidu , kus laulupeoaastat tähistati piduliku rongkäigu ja põnnilaulupeoga. Laulupeoke toimub juba 2004. aastast ning selle patrooniks on nimekas folklorist Ingrid Rüütel. Samasuguseid lasteaia-laulupidusid on tavaks korraldada teisteski Tallinna linnaosades. Seega võib loota, et üldise globaliseerumise oludes võivad ühineda ka erinevate linnaosade pisikesed laulusuud. Mustamäe süda avaneb mitmes suunas: meditsiinile, teadusele, arhitektuurile, kunstile. Siin mändide all ei loeta ainult käbisid, vaid Tallinna Tehnikaülikooli Mektory ’s tegutsetakse lausa kosmosetehnilises võtmes, rääkimata innovaatilistest äriprojektidest, mida toetavad maailma tippspetsialistid. Mustamäel muutub väike Eesti suureks oma teaduslikul ja innovatiivsel teljel. Mustamäe võib vaimselt särada ka kui üks maailma teaduslinnakuid, inspireerida loomisele ja armastusele. 8. juunil asetasin koos kodakondsetega nurgakivi kauaoodatud Mustamäe kirikule. See on siinse vaimse elu lähtekohast sündmus, mida on raske üle hinnata. Maarja-Magdaleena koguduse uus pühakoda lisab kodutunnet kogu linnaosale – loodab Mustamäe vanem Helle Kalda. Hingehoiutempel sisaldab ka laste päevakeskust ja noorte tugikeskust, samuti pakub ruumi sotsiaalsele tugikeskusele. Mustamäel jätkugu märkamist ja armastavat silma kõigile. Ka neile, kes elu hammasrataste vahele jäänud. Maikuu viimasel nädalavahetusel pidas nooruslik linnaosa oma 55. sünnipäeva. Mis märksõnu kerkis meie ette sel ajahetkel? Üks neist oli Mustamäe elanikkonna vananemine. Nimelt moodustavad 24% selle piirkonna elanikest 65-aastased ja vanemad ning neile elutingimuste loomine on meie elu üks reaalseid väljakutseid. Samuti on lähiaastail oodata mikrorajooni elanikkonna vähenemist – prognoositud on Mustamäe elanikkonna kahanemist 2030. aastaks 6–14 protsendi võrra. Need on kaks reaalset sotsiaalset väljakutset, millega on vaja täna Mustamäel tegelda: kuidas hoida eakate heaolu ja säilitada Mustamäe atraktiivsust. Soovin mainida ka Mustamäe haljasalasid, sest neil on suur tähtsus laiemalt kogu Tallinnale. Magistraalide-äärseid haljasalasid on üle 83 ha ning parke ja pargilaadseid alasid ca 6 ha. "Mustamäe looduslik roheline võrgustik moodustab osa Tallinna suurest meridiaansest rohelisest vööndist, mis kohati on kitsas ja vajab laiendamist (eelkõige Kadaka asumi tööstuspiirkonnas). Mustamäe metsad kuuluvad ülelinnalise tähtsusega haljastusobjektide hulka," on kirjas Mustamäe linnaosa arengukavas 2014–2020. Mustamäe vaimset identiteeti pole eriti teadlikult kujundatud. See on pigem iseeneslikult kujunenud ühise sümboolika (lipp ja vapp), infokandja ("Ḿustamäe Leht ") ja ürituste (nt omakandipäevad) kaudu. Juubelite raames on ilmunud brošüür „Kadaka küla üleüldse riided“ – võimalike paikkondlike rahvariiete käsitlus – ja raamat „Kuulsuste allee“ tutvustamaks Mustamäel elanud tuntud inimesi. Lisaks juubeliaasta ettevõtmistele tuleks jätkata Mustamäe ajaloo nii kodu-uurimuslikku kui ka teaduslikku kogumist kuni võimaliku kohamuuseumi rajamiseni, toetada paikkondlike rahvariiete traditsiooni jätkamist ja Mustamäe esindusvõistkondade tegevust, äriringkondade huvi jätkumist Mustamäe piirkonna vastu. "Mustamäe elanikkonna märkimisväärne uuenemine lähikümnenditel võib toimuda mitte ainult (hägustunud juurtega) põlvkondade vahetumise, vaid ka migratsiooni teel. Võimalike kultuurikonfliktide leevendamiseks tuleks esmalt uurida ja seejärel järjekindlalt toetada nii Mustamäe üldise kui ka võimalikke asumi/kvartali/mikrorajooni põhise identiteedi süvendamist," on kirjas Mustamäe linnaosa arengukavas 2014–2020. Üks asi on meie elus aga kindel: tuleb luua sõbralikkust ja tolerantsi, millega me ka ülihästi toime tuleme. Minu sooviks on, et Mustamäel oleks elukeskkond, kus kohalikel oravatel saba rõõmust veelgi kindlamalt püsti oleks... VSEVOLOD JÜRGENSON, taksojuht, keskerakondlane



Viimati muudetud: 21.06.2017 Jaga |



Tagasi uudiste nimekirja



Nimi

E-mail



Loe kommentaare (1)