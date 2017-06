21. juuni 2017

Taavi Aas ja Keskerakond on pealinnas populaarsed AIVAR JARNE, 21. juuni 2017



Küsitluse järgi, mille korraldas ERR-i tellimusel Turu- uuringute AS, on tallinlaste seas kõige populaarsem linnapeakandidaat Taavi Aas, keda tahaks meeritoolil näha 30 protsenti vastanutest.

AIVAR JARNE, 21. juuni 2017 Eelmisel nädalal avaldatud küsitlustulemuste põhjal on populaarsuselt teine linnapeakandidaat sotsiaaldemokraatide esinumber Rainer Vakra, keda näeks linnapeana 11 protsenti. Kolmandal kohal on Kristen Michal Reformierakonnast 8-protsendise toetusega. Turu-Uuringute AS-i teise uuringu järgi plaanib 51 protsenti valimiseelistust omavatest tallinlastest eelseisvatel kohalikel valimistel anda hääle Keskerakonnale. Teisel kohal valimisõigust omavate tallinlaste seas on Reformierakond 18-protsendise toetusega. Valimiskünnise ületaksid ka sotsiaaldemokraadid (8%) ja EKRE (7%). Uuringujuhi Juhan Kivirähki sõnul on Taavi Aasa populaarsus seotud Keskerakonna populaarsusega. "Kui toetatakse Keskerakonda, siis ka tema poolt välja käidud kandidaati," rääkis Kivirähk ERR-ile. Rahulik ülesehitus Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas avaldas heameelt, et tallinlastele sobib rahulik, ülesehitav lähenemine, aga mitte lubadused lammutada, peatada, kinni panna. "Mulle on alati olnud suureks eeskujuks Jaan Poska, kes suutis linna juhtides oma diplomaatilisusega ühendada erinevad kogukonnad. Sellisel lähenemisel on tulevikku ka nüüd,“ ütles Aas. Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas sõnas tõestanud uuringut kommenteerides, et Taavi Aas on tegevlinnapeana pühendunud tööga end tõestanud linnaelanike silmis. „Aas on abi- ja tegevlinnapeana oma hea ning pühendunud tööga tõestanud, et ta on parim valik juhtimaks Tallinna ka järgmised neli aastat. Tema sisukad ja läbimõeldud teod linna juhtimisel näitavad, et Aas on linnajuht, kes mitte ainult ei anna kaalukaid lubadusi, vaid suudab neid ka täita,“ ütles Ratas. Ta lisas, et Keskerakonnal on Tallinnas kohalike volikogude valimisteks koostatud hea ja sisutihe programm, mis tagab kõigi linnaosade tasakaaluka arengu. „Loomulikult annab see valijatele kindluse, et tõhus tegevuskava saab tugeva meeskonna toel järgnevatel aastatel ka teoks tehtud. Meie eesmärk on, et Tallinnas oleks kõigil hea elada. Nii noortel kui ka eakatel, sõltumata rahvusest ja kodulinnaosast,“ tõi Ratas välja. Keskerakond pakub lahendusi Kommenteerides erakondade reitingut pealinnas tõi Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb esile, et Keskerakonna suur populaarsus kajastab linnajuhtimise head taset. Ta sõnas, et Keskerakonna tulemus Tallinnas annab väga hea eelduse oktoobris toimuvate valimiste võitmiseks, sest püüdma minnakse absoluutset enamust. „ Tallinlaste jätkuvalt kõrge usaldus näitab, et erakonna ideed ja teod Tallinnas lähevad inimestele korda. Samuti suudetakse pakkuda linnaelanike probleemidele lahendusi. Meie eesmärk on hea linnajuhtimisega jätkata,“ rääkis Korb. Tema sõnul on väga märkimisväärne, et konkurentide toetus kokku ei ole ligilähedalgi Keskerakonna 51% toetusele. „Kui valida on vastandamise ja sulgemise retoorika ilma edasiviivate ideedeta või Keskerakonna positiivne valimisprogramm, siis eelistatakse just viimast. See on rõõmustav ning annab julgust, et poliitiline kultuur kasvab välja Keskerakonnaga vastandumise temaatikast ning muutub sisulisemaks,“ leidis erakonna peasekretär. AIVAR JARNE , Kesknädal [fotoallkiri] Tallinna tegevlinnapeal Taavi Aasal on hea meel, et tallinlastele sobib rahulik ja ülesehitav lähenemine, aga mitte lubadused lammutada, peatada ja kinni panna.



