21. juuni 2017

25 (1056)



Väljaandja:

MTÜ Vaba Ajakirjandus



Kesknädal jätab endale õiguse

kommentaare tsenseerida Juhtkiri Poliitika Majandus Nädala nupud Ajalugu Maailm Kultuur Lugejakirjad Varia Autorollo

Blogid Kontakt Tellimine Loe mujalt Avaleht Sisukord Kõik artiklid Otsing Arhiiv



Keskerakonna välissekretäri Enn Eesmaa visiidid STEN PEDARI, 21. juuni 2017



Riigikogu I aseesimees ja Keskerakonna juhatuse liige Enn Eesmaa täidab ka erakonna välissekretäri kohustusi. Juuni esimesed nädalad on välissekretäril möödunud visiitide valguses: ta külastas ALDE volikogu kohtumist Ljubljanas, Soome Rootsi Rahvapartei kongressi Helsingis, Eesti Saarte Kogu üldkogu Naissaarel.

STEN PEDARI, 21. juuni 2017 Enn Eesmaa viibis 2.–4. juunil Ljubljanas, Sloveenias, kus toimus ALDE – Allianss Liberaalid ja Demokraadid Euroopa Eest – volikogu kohtumine. ALDE on Euroopa Parlamendi suuruselt kolmas fraktsioon, kuhu kuuluvad Eestist nii Keskerakonna kui ka Reformierakonna liikmed. Kohtumisi alustati teemal "Vaba ja turvaline Euroopa 21. sajandil". Kõneldi eelkõige sellest, milliseid nii positiivseid kui ka negatiivseid tagajärgi on Euroopale toonud globaliseerumine. Paljud kohtumisel osalenud liikmed avaldasid mõtet luua Euroopasse ühtne luureagentuur, leides, et vaid nii on võimalik tõhustada riikidevahelist koostööd ning tõkestada terrorismiakte Euroopa riikides. Kohtumised jätkusid teemal "Demokraatia ja kodakondsus digitaalajastul". Toodi palju positiivseid näiteid just Eestist kui kiire e-demokraatiaga riigist. Eelkõige rõhutati meie riigi poolt pakutavaid e-lahendusi ning neid võimalusi, mida pakub meie jaoks tavapäraseks muutunud ID-kaart. Näidetena toodi esile seda, kuidas 95% eestlastest täidab tuludeklaratsiooni kõigest viie minutiga. Samuti kasutab enamik eestlasi täna ID-kaarti dokumentide digiallkirjastamiseks, e-hääletamisel ja ka ühistranspordis sõiduõigust tõendava dokumendina. ALDE volikogu istungil võeti vastu viis kiireloomulist resolutsiooni. Vastuvõetud resolutsioonid mõistsid näiteks hukka Ungari peaministri Viktor Orbáni tegevuse Kesk-Euroopa Ülikooli suhtes ning Bulgaaria valitsuse liikmete vihakõned ja rassistlikud märkused, millel ei ole kohta tänapäevases ühiskonnas. Resolutsiooniga avaldati ka toetust Venezuelas tegutsevale demokraatlikule opositsioonile ning leiti, et Euroopa Ühendusest peab saama liider, kes võitleb kliimamuutuste vastu. 9.–11. juunil viibis Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa Helsingis, kus toimus Soome Rootsi Rahvapartei (SFP/RKP) kongress. Selle läbivaks teemaks oli „Tugev Põhjamaade koostöö nõrgenevas Euroopa Liidus“. Kongressil osalejaid tervitas esmalt Helsingi linnapea Jan Vapaavuori. Seejärel kõnelesid SFP liidrid. Erakonna juht Anna-Maja Henriksson tõstis enda kõnes esile, et Soome edu tagab avatud, Euroopa Liidu suhtes positiivne ja inimlik ühiskond, kus igaühel on oma koht, mitte aga liidust ja ülejäänud maailmast eraldumine. Sama tõi enda kõnes välja kongressil SFP Soome presidendikandidaadiks valitud Nils Torvalds, lisades, et tuleb tugevdada koostööd Põhjamaade vahel, samuti ka teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega, näiteks ÜRO-ga. Pärast kõnede arutelu ning töörühmade tööd valiti kongressil erakonnale uus juhatus. Esimeheks valiti ühehäälselt partei praegune liider Anna-Maja Henriksson ning samuti ühehäälselt kuulutati SFP Soome presidendikandidaadiks Nils Torvalds. Aseesimeesteks said Soome parlamendiliige Anders Adlercreutz, Silja Borgarsdóttir Sandelin ja Sandra Bergqvist. Kõigi juhatuse liikmetega õnnestus hr. Eesmaal luua ka personaalne kontakt tõhustamaks erakondadevahelist koostööd tulevikus. Vahetult enne Keskerakonna volikogu laupäeval, jõudis Enn Eesmaa 16. juunil esindada erakonda ka Eesti Saarte Kogu (ESK) üldkogul, mis peeti Naissaarel . 25. aastapäeva tähistava ESK-i üldkogu tõi kokku Eesti väikesaarte esindajad ning Riigikogu saarteregiooni ja merekultuuri toetusrühma. Üldkogu arenguseminari „Kuhu on teel Eesti saartepoliitika?“ avas Enn Eesmaa, kes kõneles saarte ja valitsuse koostööst. Kõnes tõstis ta esile Rahandusministeeriumi poolt ette valmistatud eelnõu, mille läbi hakkab rohkem saari riigi poolt toetust saama. Samuti käsitleti saarteelanike vajadust mandri ja saarte vahelise transpordi tõhustamise järele ning riigipoolse panuse tõstmist selle mure lahendamiseks. Teisena võttis sõna Urve Tiidus, kes Riigikogu toetusrühma juhina rääkis tehnoloogia arengust ning selle kasuteguritest saarte elustiilis, tuues näiteid teiste riikide saartest, kus inimeste vedu korraldavad mehitamata praamid. Laine Tarvis võttis kokku saarte strateegiad ja arengukavad ning advokaat Toomas Luhaäär selgitas Naissaare põhiõiguslike õigusi ning saarte rahvastiku väljavaateid. Arenguseminar jätkus teemablokkidega „Turvalisusest saartel. Saarte kogukondade koostööst Eesti Kaitseliiduga“, mida viis läbi Avo Aljas. Seejärel kõnelesid Patrik Göransson ja Ants Varblane teemal „Kogukonnasuhted. Kiriku ja kirikukoguduse rollist saare kogukonnas“. Lõpetuseks toimus tervituskontsert „Õhtu ilu“ Tõnu Kaljuste dirigeerimisel. Järgmisel päeval viidi läbi üldkogu koosolek, kus toimus aktuaalsete küsimuste arutelu. STEN PEDARI, Riigikogu esimese aseesimehe Enn Eesmaa abi [fotoallkiri] Enn Eesmaa täidab ka erakonna välissekretäri kohustusi. Juuni esimesed nädalad on välissekretäril möödunud visiitide valguses. Näiteks külastas Enn Eesmaa ALDE volikogu kohtumist Sloveenias Ljubljanas (pildil).



Viimati muudetud: 21.06.2017 Jaga |



Tagasi uudiste nimekirja



Nimi

E-mail



Loe kommentaare (0)