Keskerakond ja Murtud Rukkilille Ühing teevad koostööd

Lepingule alla kirjutanud Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas sõnas, et enam kui kolmveerand sajandi taha jäänud sündmused olid kohutavad ja rasked, mis aga ei murdnud meid. „Ajaloosündmused on meie väikest rahvast puudutanud väga karmilt. Mõnede inimeste elusaatused selle rahva sees on olnud armutud. Meie kohus on olnud aegu mäletada ja teha kõik, mis meie võimuses, et kunagisi kannatusi leevendada,“ rõhutas Ratas. Ta lisas, et Murtud Rukkilille Ühing on aastate jooksul teinud palju tänuväärset ja isetut tööd represseeritute ja küüditatute huvide esindamisel ja kaitsmisel. Samuti nende mälestuste kogumisel ja talletamisel, et teadmine toimunud ülekohtust ei ununeks ka järgnevatel inimpõlvedel.