Keskerakonna Roheliste kogul uus esimees

KE pressiteatest, 21. juuni 2017

Uus esimees sõnas, et ta soovib kogu aktiivsemaks muuta ning vajalik on keskkonnateemad viia paremini nii erakonnaliikmeteni kui ka suurde poliitikasse. „Alles hiljuti oli Riigikogu suures saalis arutelus Eesti metsanduspoliitika, just sellistel puhkudel oleks vaja Roheliste kogu sisendit, et leida parim kesktee ka erakonna liikmete hulgas,“ tõi Šorin välja.