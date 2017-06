Jüri Ratas: Keskerakond on tugev kogu Eestis

Keskerakonna pressiteatest, 21. juuni 2017

ERR-i uudistetoimetuse tellitud Turu-uuringute AS-i küsitlus näitas, et valimiseelistuse avaldanutest valiks Keskerakonda 37% valijatest ehk ligi kaks korda enam kui populaarsuselt teisel kohal asuvat Reformierakonda. „Oleme kogu erakonnaga väga tänulikud niivõrd suure usalduse eest. See on aukartust äratav toetus, ning teame, et seda ei ole antud meile pimesi. Valijate veendumuse taga on meie seni tehtu ja muidugi teadmine, et peame oma sõnadest kinni ka tulevikus,“ rõhutas Ratas.