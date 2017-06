21. juuni 2017

25 (1056)



Valeliku poliitika taastulemine VIRGO KRUVE, 21. juuni 2017



Reformierakonna tagasitulek võimule oleks vigade taaskordamine, sest seda parteid ei muutnud Meikari variannetuste kriminaaluurimine, protestid valeliku poliitika vastu ega Rahvakogu algatus neli aastat tagasi.

VIRGO KRUVE, 21. juuni 2017 Praegu toimub kohtuprotsess üle 10 aasta Tallinna linnapea ametis olnud Edgar Savisaare ja mitmete tuntud ettevõtjate üle. Oktoobrikuistele kohalikele valimistele läheb Reformierakond Tallinna linnapea kandidaadi Kristen Michaliga, kes juba oli justiitsministrina kriminaaluurimise all. Ametnikud ei hammusta neid toitvat kätt: opositsioonilise linnapea tegevust jälitati aktiivselt 2011. aastast, aga võimupartei liikmete uurimine põrkus takistusele, et toimunust oli möödunud kaks aastat ja „kahtlustatavad eitavad neile ette heidetud tegusid“. Valeliku poliitika rahapesu 22. mail 2012 kirjutas Silver Meikar ajalehes „Postimees” parteile kättemaksuks artikli, kuidas ta osales aastatel 2009–2010 Reformierakonnale 115 000 krooni teadmata päritoluga sularaha annetamises ehk rahapesus. Tema väitel korraldas just Kristen Michal sularahaga ümbrike jõudmise Kalev Lillo käest nende inimesteni, kes maksid selle enda pangakontole ja tegid siis sealt ülekande erakonna kontole. See oli lihtne, aga raskesti avastatav viis muuta seaduslikuks annetuseks teadmata teenete eest erakondlastele antud sularaha. Tunnistusi käis Keskkriminaalpolitseis andmas ka Andrus Ansipi kunagine nõunik ja tema järgne peaminister Taavi Rõivas (30. juuni 2012). See skandaal lõppes juriidiliselt korrektselt – Riigiprokuratuur lõpetas 15. oktoobril 2012 kriminaaluurimise. „Vaatamata kõigi kättesaadavate tõendite kogumisele on iga kahtlustustes nimetatud teo puhul lõppkokkuvõttes tegemist niinimetatud sõna sõna vastu olukorraga, kuna kahtlustatavad eitavad neile etteheidetud tegusid,“ märkis juhtiv riigiprokurör Heili Sepp. Avalikuks saanud tunnistused annetatud sularaha päritolust tekitasid küsimusi: „Laenasin ämmalt, kes sai selle suvila müügist; tegemist oli mu enda rahaga, mille võtsin välja oma teiselt kontolt; ilmselt võtsin teise kaardi pealt välja, mul on 4 kontot.“ Pärast Silver Meikari Reformierakonnast välja viskamist 24. oktoobril tekkis organiseerunud rahulolematus võimupartei poliitikaga. Pikett korraldati Tallinnas Tõnismäel erakonna kontori ees, 13. novembril Tartus valeliku poliitika vastu, 14. novembril avaldati „Harta 12“ erakondade rahastamise muutmise nõudmisega, 21. novembril toimus „Jääkeldrina“ tuntud erakondade esindajate koosviibimine. Justiitsminister Kristen Michal astus tagasi 10. detsembril. Valeliku poliitika vastased suunati osalema Rahvakogu-nimelises liikumises, mis lõppes 314 inimese kogunemisega 6. aprillil 2013 Tallinna Lauluväljaku saalis. Ettepanekud anti üle parlamendile, aga nende seadustamine jäi toppama. Valeliku poliitika partei lahkus võimult alles 23. novembril 2016. Nende võimupartnerid SDE ja IRL olid alustanud koostööd Keskerakonnaga. Uus võimalus korruptsiooniks Poliitilise skandaali tulemuseks peab olema muutunud poliitika ja inimeste vahetumine. Valeliku poliitika parteis nii ei juhtu. Taavi Rõivas moodustas enda teise valitsuse 2015. aasta valimiste järel ja Kristen Michal tuli valitsusse tagasi majandus- ja taristuministrina (09.04.2015 kuni 23.11.2016). Tema ametiaega jäi 25. augustil 2015 AS Tallinna Sadam juhatuse esimehe Ain Kaljuranna ja juhatuse liikme Allan Kiili (Reformierakond) kinnipidamine kahtlustatuna suures ulatuses altkäemaksu võtmises (praamihange). Tuleb meenutada, et nõukogus oli Kalev Lillo, kes Meikari artikli põhjal toimetas laiali sularahaümbrikke variannetuste tegemiseks. Lääne-Eesti praamiliiklust korraldanud firma omanik Vjatšeslav Leedo oli eelnevalt ajakirjanduses rääkinud, et temalt küsisid poliitikud „4 sidrunit“ ehk 4 miljonit annetusena. Selle mittesaamisel tehtigi uus praamihange läbi riigifirma ja uute parvlaevade ostult prooviti saada miljonilist korruptiivset vahendustasu. Tõenäoliselt mitte endale, vaid ikka erakonnale. Valeliku poliitika taastulemine oktoobris on tõenäoline. Kevadistungjärk lõppes ilma e-valimist muutva seaduseta (400 SE) ja me mäletame, kuidas Kristiina Ojuland e-valiti sisevalimistel Reformierakonna juhatusse. VIRGO KRUVE [pildiallkiri] Kristen Michal liigub "Kindlalt edasi!" pärast Meikari rahapesu uurimist ja korruptsiooni Tallinna Sadamas, sest valeliku poliitika parteis on ta asendamatu poliitik. Nüüd tahab mees saada Tallinna linnapeaks. Foto Virgo Kruve



