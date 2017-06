21. juuni 2017

25 (1056)



Väljaandja:

MTÜ Vaba Ajakirjandus



Volikogu: Valitsus tõmbab Eesti majanduse käima AIVAR JARNE, 21. juuni 2017



Laupäeval, 17. juunil koos olnud Keskerakonna volikogu võttis vastu avalduse, milles toetab valitsuse senist tegevust majanduse seisakust välja toomisel. Avalduses tõstetakse esile, et Jüri Ratase juhitav valitsus on jõudnud veidi enam kui poole aasta jooksul inimeste heaolu ja ühiskondliku sidususe tõstmiseks teha rohkem kui Reformierakonna valitsused viimase 10 aasta jooksul.

AIVAR JARNE, 21. juuni 2017 Näiteks tõsteti tunduvalt tulumaksuvaba miinimumi, mis seniselt 180 eurolt tõuseb järgmisel aastal 500 euroni. Samuti tuuakse välja, et Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) on seda sammu toetanud ning ka rahvusvaheline reitinguagentuur kinnitas Eesti pikaajalise riigireitingu senisel kõrgel tasemel. Välja tuuakse nii taristule suunatud investeeringud kui ka maaelu edendamine ja palju muudki. Avalduses seisab, et kuigi uuel koalitsioonil oli käesoleva aasta riigieelarve ümberkujundamiseks ja Eesti võtmeküsimuste lahendamiseks vaid kuu aega, ei otsitud vabandusi, vaid anti parim, et tagada seisakus majandusele vajalik tõuge. „ Valitsus on korduvalt öelnud, et maksuvaba miinimumi 500 euroni tõstmine suurendab inimeste heaolu, kuid panustab läbi inimeste paremast toimetulekust tuleneva sisetarbimise kasvu ka selgelt meie majandusse… Kasvav eratarbimine annab suurema kindlustunde ka ettevõtjatele.“ Kiire majanduskasv Avalduses osutatakse, et valitsus on algatanud veel mitmeid maksumuudatusi, mis aitavad kaasa majanduse elavnemisele. Sellistena saab nimetada majutusasutustele planeeritud maksutõusu tühistamist ning ka otsust ära jätta 2018. aastaks planeeritud täiendav diisliaktsiisi tõus. Majanduskeskkonna konkurentsivõimet tõstavad ka energiamahukate ettevõtete erisus, ettevõtluskonto loomine ja bürokraatia vähendamine. Valitsuse poolt kinnitatud täiendav taristuinvesteeringute programm aitab ellu viia projekte, mis on pikalt tegemist oodanud. Kui viimastel aastatel on suured investeeringud läinud vähestesse ühendustesse, siis nüüd paraneb olukord kõigil suundadel. Valitsuskoalitsioonile on oluline aegruumilise vahemaa vähendamine Tallinna ja Tartu, Tallinna ja Narva ning Tallinna ja Pärnu vahel, ning seda nii maanteel kui ka raudteel. 135 miljoni euro suurune täiendavate taristuinvesteeringute programm toob endaga kaasa paremad ja kiiremad ühendused, suurenenud liiklusohutuse, positiivse tõuke Eesti majandusele. Avalduses nenditakse, et valitsuse tehtud töö ei väljendu aga ainult reitinguagentuuride hinnangutes, vaid juba ka reaalses majanduskasvus. Eesti sisemajanduse kogutoodang suurenes selle aasta esimeses kvartalis 4,4% – nii kiire ei ole majanduse kasv olnud 2012. aastast saadik. Nii saavutatud esmased tulemused kui ka tunnustatud organisatsioonide positiivne vastukaja annavad kindlustunde, et tehtud sammud on õiged ning et nendega tuleb edasi minna. Ühtne nimekiri valimistel Volikogus sõnavõtuga esinenud erakonna esimees Jüri Ratas ütles, et lühikese aja jooksul on algatatud viis väga olulist reformi, mille tegemiseks puudus varasemalt julgus, tahe või oskus. Ta tõi välja, et oluline on tervishoiureform, mis nii sisuliselt kui ka 215-miljonilise lisarahaga vähendab ravijärjekordi ning võimaldab tõsta meditsiinitöötajate palku. Senitehtu selgrooks nimetas Ratas tulumaksuvaba miinimumi tõstmist 500 euroni, et madala ja keskmise palgaga inimestel jääks rohkem raha kätte. „Läbi aegade on Reformierakonna valitsemisel olnud maksumuudatustes teatud dogmad, kohad, mida arutadagi ei tohtinud. Seetõttu jäid olulised otsused maksunduses tegemata. Praeguse valitsuse otsus tõsta tulumaksuvaba miinimum 500 euroni on kahtlemata märgiline ja positiivne uudis vähemalt kolmveerandile töötajatest Eestis,“ sõnas Ratas. Rääkides eelolevatest kohalikest valimistest, tõi Ratas esile, et valimiste põhiküsimus ei saa olla vastandumine, vaid selleks saab inimeste heaolu ja kaasav majanduskasv. Ratas rõhutas, et erakond läheb valimistele vastu ühtselt ning senitehtu kaitsmiseks tuleb valimised võita. Ta tõi välja, et Keskerakonna hüüdlause valimisteks „Teised lubavad, meie teeme!“ kajastab väga hästi ka praegu valitsuses tehtut. Keskerakonna 51-protsendise toetuse kohta Tallinnas ütles erakonna esimees, et seda arvu ei tule mitte hoida, vaid kasvatada. „Need seisukohad, mille eest Keskerakond seisab: pensionitoetuse tõus 100 eurole, tasuta huviring noortele, tasuta lasteaiatoit ja tasuta ühistranspordi jätkumine on teod, mille põhjal inimesed oma valiku oktoobrikuus teevad,“ arvas Ratas. Keskerakonna esimees lõpetas oma kõne kinnitusega, et erakond vajab igat inimest ning et valimiste võitmiseks tuleb kõigil pingutada. „See tähendab ühtset meeskonda ja üht tugevat Keskerakonna nimekirja valimistel.“ AIVAR JARNE , Kesknädal [fotoallkiri] Keskerakonna volikogu võttis vastu avalduse, milles toetab valitsuse senist tegevust majanduse seisakust välja toomisel. Volikogu kiitis heaks ka erakonna valimisplatvormi sügisesteks kohalikeks valimisteks ning uuendatud sümboolika. Volikogu tööd juhtisid Mihhail Korb, Kersti Sarapuu ja Marika Tuus-Laul.



