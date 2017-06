Edgar Savisaar kandideerib valimistel

21. juuni 2017

"Hiljuti rõõmustasin, et kolmest patoloogist ja ühest kardioloogist koosnev komisjon on mind piisavalt terveks tunnistanud. See on hea!" kirjutas Savisaar. "Kui ma võin minna kohtusse ennast kaitsma, siis võin minna ka kohalikele valimistele oma mandaati uuendama. Need on mul 20. valimised, kui kokku arvata kohalikud, Riigikogu, Euroopa Parlamendi, NSV Liidu rahvasaadikute kongressi ja Eesti Kongressi valimised… Valimised puhuvad õhu selgemaks ja see kulub meile kõigile ära," lisas Savisaar.

Ta selgitas, et on õnnelik inimene, sest tema töö on olnud ka tema hobiks. „Kui edukalt olen seda tööd teinud, seda otsustavad valijad. Tundub, et olen siiski eksami positiivselt sooritanud! Kõige rohkem vajangi ma täna positiivseid emotsioone," kirjutas Savisaar. Ta nentis, et sattus vahepeal uuesti haiglasse, kuid seda juhtub ikka, kui iga päev kohtus peab käima. „Saab näha, kuidas see minu tervist edaspidi hakkab mõjutama."

Keskerakonna peasekretäri Mihhail Korbi kinnitusel on Edgar Savisaare kandideerimine Keskerakonna nimekirjas oodatud. Korb sõnas, et Keskerakonna toetus kogu Eestis ja Tallinnas on väga kõrge ning et erakond läheb valimistele vastu tugevana. „Edgar Savisaare kandideerimine erakonna nimekirjas on tervitatav samm, ning kinnitame, et Keskerakonnas on Edgar Savisaarele väärikas koht valimisnimekirjas,“ ütles Korb. Peasekretär lisas, et Keskerakonna Lasnamäe piirkond on Edgar Savisaare võimaliku kandideerimise sooviga arvestanud, kuid kindlasti sõltub valimisringkond ka Savisaare enda eelistustest.

Kesknädal tunnustab taasiseseisvunud Eesti ühte rajajat ja poliitika suurkuju Edgar Savisaart otsuse eest kohalikele valimistele kandideerima tulla. Piltlikult öeldes, poliitika on Savisaare veregrupi üks osa, ja vanameister, selle asemel, et möödunule tagasi vaadata, on suunanud oma pilgu optimistlikult tuleviku poole.

Optimism on olnud Edgar Savisaarele nii omane, vaatamata teda tabanud saatuselöökidele! Segadust tekitab aga asjaolu, et Edgar Savisaar ei ole täpsustanud, kas ta kavatseb kandideerida Keskerakonna nimekirjas või mitte. Loodetavasti selgus saabub peagi.

Viimati muudetud: 21.06.2017

