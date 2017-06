Mihhail Korb: maavalitsuste kaotamine on märgiline samm reformide tõsidusest

14. juuni 2017

Korb ütles, et Keskerakond on aastaid rõhutanud seda, et maavalitsused ei täida oma eesmärki ning on liialt politiseeritud. Ta lisas, et aastaid on räägitud maavalitsuste koordineeriva ja suunava rolli kadumisest, kuid otsuseid ei julgetud teha. „Kuna maavanemad on alati kuulunud valitsuserakondade ridadesse, jäi nende kaotamine minu arvates varem pigem poliitilise soovi taha. Tänane otsus on märgiline, sest näitab Keskerakonna soovi ja võimekust teha reaalseid ja kindlameelseid otsuseid peaministrierakonnana,“ ütles Korb.

Ta lisas, et maavalitsuste kaotamine ei tähenda halvemat teenindust kohalikele inimestele, sest ülesanded jagatakse omavalitsustele, omavalitsusliitudele kui ka ministeeriumitele ja riigiametitele. „Tõsi, maavalitsuste kaotamine tähendab ka avaliku sektori töötajate arvu vähendamist ning see ongi vajalik, kuid teisalt ka arusaadavalt paljude jaoks kurb ja raske. Seetõttu olen väga tugevalt ka selle poolt, et riigireformi käigus jõuavad aastatega Tallinnasse viidud avaliku sektori töökohad tagasi elanike juurde ehk ka Eesti väiksematesse kohtadesse,“ selgitas Korb.

Riigikogulane ütles, et maavalitsuste kaotamine on esimene samm kohalike omavalitsuste ja riigi haldusvõimekuse tõstmises. „Näeme ette sisulist haldusreformi, kus omavalitsustele antakse lisaülesandeid ja –rahastust ning soovime viia avaliku sektori töökohad Tallinnast võimalikult palju üle Eesti, sest töötada ja elada peab olema võimalik kõikjal, mitte vaid Harjumaal,“ rõhutas Korb.

Viimati muudetud: 15.06.2017

