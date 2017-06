Taavi Aas: küüditajad soovisid Eesti rahvast murda, kuid see rahvas ei murdunud

14. juuni 2017

“Stalinistliku režiimi poolt toime pandud küüditamise eesmärk oli Eesti rahvas allutada, kuid soov omariikluse järele ei kadunud kuhugi. See püsis repressioonide kiuste ja tõi meie riigi tagasi,” ütles Taavi Aas.

“1941. aasta 14. juunil saadeti tuhanded inimesed pikkadeks aastateks Siberisse vaid umbmäärase süüdistuse alusel, et nad on rahvavaenlased. Nende saatus tuletab meile meelde, kui tähtis on julgeolek, mida tagab omariiklus ja kui tähtis on õigusriik. Need nähtused pole enesestmõistetavad,” teatas Aas.

Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas asetab täna kell 12 pärja Vabadussõja Võidusamba jalamile juuniküüditamises hukkunute ja kannatanute mälestuseks. Abilinnapea Kalle Klandorf asetab pärja küüditamisohvrite mälestuseks kell 16 Tallinna Liiva kalmistul toimuval tseremoonial.

