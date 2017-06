Eesti tulevik on ikkagi kasvanud Eesti koolides

ELMAR HOLLMANN, 14. juuni 2017

Tänapäeva koolikorraldus on mulle küll võõras valdkond, kuid oma silm on kuningas, nagu vanarahvas väitis, ja pean nentima, et e-riik kasvatab füüsiliselt ja vaimselt mandunud memmepoegi – arvutisõltlasi. Kui Eesti noormeestest 70% ei saa nõrga tervise tõttu kaitseväkke aega teenima minna, siis on midagi kardinaalselt mäda meie noorsoo kasvatamises.