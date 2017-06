Õigus mäletada ja mälestada

Venelased vaatavad seda kui Suurt Isamaasõda ja selle alustamises on suurelt süüdi Stalini-poolne sõjaväe nihutamine, kokkulepet rikkudes, piiriäärsetele aladele. Seda on nüüd, aastakümneid pärast NSV Liidu lagunemist, ka Vene pool tunnistanud.

Pole vaieldav, et liitlasvägede poolt teise rinde avamise tulemusena fašism võideti.

Üks on aga selge. Siiamaani ei taheta mõista, miks me olime pool sajandit võõrvõimu all.