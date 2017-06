Kosovos domineerivad valimiskoalitsioonid

Kosovo parlamendis on 120 kohta, millest 20 on eraldatud vähemusrahvuste esindajatele, neist 10 serblastele. Vähemusrahvustel on omaette erakonnad, neist populaarseim Serbia Nimekiri. Vähemusrahvuste esindajad kuulusid ka Mustafa valitsusse.

Demokraatliku Partei esimees on Kadri Veseli (albaanlastel on Kadri mehenimi!), Kosovo parlamendi senine spiiker, aga selle erakonna eestvedamisel loodud valimiskoalitsiooni peaministrikandidaat oli hoopis Kosovo Tuleviku Alliansi juht Ramuš Haradinaj, endine sõjapealik, kes oli peaministriks aastatel 2004–2005. Toona oli Haradinaj ametis ainult 100 päeva ja astus siis tagasi, et minna Haagi Rahvusvahelise Kohtu ette, kus teda süüdistati sõjakuritegude toimepanekus. Veenvate tõendite puudumise tõttu vabastati ta süüdistustest, kuid prokurör Carla Del Ponte rääkis veel hiljemgi, et on veendunud tema süüs ja et paljud tunnistajad lihtsalt hirmutati vaikima.