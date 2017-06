Kesknoored väitlesid immigratsiooni ja e-valimiste üle

AIVAR JARNE, 14. juuni 2017

Tallinna linnavolikogu saali kogunes paarikümnepäine publik, kes arvamustevahetusele agaralt kaasa elas. Debatti juhtis Kesknoorte juhatuse liige Kea Kruuse; tulemusi hindas kohtunik.

Immigratsiooni- ja integratsiooni-teemalises debatis osales kaks „pooldajat“ – Donna Rebeka Madjar ja Raivo Tammus – ning kaks „vastast“ – Danila Kuznetsov ja Ilja Schor.

„ Pooldajate“ põhiargumentideks olid, et migratsiooni on vaja soodustada, sest eestimaalasi ei jätku, kuna Eesti rahvastiku iive on negatiivne ning väljaränne suur. Samuti on siinsele tööturule vaja uusi töökäsi, sest inimesi igaks tööks ei jätku. Integratsiooni eduka näitena tõid „pooldajad“ välja rahavahetusteenust pakkuva asutuse Transferwise , mille Eestis asuvast 300 töötajast on pooled välismaalased, kes edukalt siinsesse ühiskonda integreerumas.

Import-kivikorjajad

Immigratsiooni „vastaste“ põhiliseks argumendiks seevastu oli, et uued pagulastest migrandid, kelleks põhiliselt teistsuguse usutunnistuse ja nahavärviga inimesed, ei suuda Eestis hästi kohaneda ning tekitavad endile ja kohalikele palju probleeme. Näitena pakuti välja, et nende sajakonna inimesega, kes Euroopa Liidu kvoodi alusel siia on tulnud, olevat olnud juba mitmeid kriminaalprobleeme. Pealegi erinevad juurdetulijate pereelutraditsioonid meie omadest niivõrd, et see omakorda tekitab vääritimõistmisi kogu ühiskonnas.

Üks vastuväiteid oli, et neistki migrantidest, kes viimase aasta jooksul siia on saabunud, on juba pooled Lääne poole edasi rännanud. Samas aga on mitmed pered Eestis end hästi sisse seadnud ning töötavad seal, kus töökäsi pole kuskilt võtta. Näiteks Vao pagulaskeskuse ümbruse põldudel on ametis kivikorjajad kaugetest maadest, sest selle töö peale pole siitmailt enam kuidagi võimalik palgata ei noori ega vanu.

Saalist kostis vahele selgitusi ja näiteid, et Saksamaal, Rootsis ja mujal Euroopas on massiline immigratsioon tekitanud palju probleeme, mida Eestisse küll vaja ei ole. Samuti polevat Eesti ise valmis migrante vastu võtma. Aga kuidas siis rahvastikku elujõulisena hoida, kui kedagi juurde ei taheta, ning ise ka piisavalt ei sünnitata?

Poolt- ja vastuargumente kõlas üksteise järel ning vahel ei saanud arugi, kas on need poolt või vastu ning kas on selle esitanud ikka õige leer.

Eestis peaks mingi ametkond keskenduma pagulastele – see arvamus kõlas „vastaste“ leerist, kuid tundus pigem „pooldajate“ argumendina.

E-valimiste suhtes kujunes viigiseis

Ka noorte e-valimiste alase debatiga läks nagu selleteemaliste väitlustega viimasel ajal üldiselt – vastuargumendid on üha tõsisemad ning e-valimiste „fluidum“ hakkab lahjuma.

Kui pooldajad rõhuvad ikka sellele, et Eesti e-valimised on edulugu, et need on turvalised ning et neist saavad osa võtta kõik inimesed, kellel on arvuti ja ID-kaart, siis põhiline vastuargument kõlab: e-valimised pole edulugu, sest ükski riik neid enam ei korralda, kuigi seda proovinud on mitmed. Avaldatakse arvamust, et Eesti on oma edulooga jäänud üksi, sest e-valimised polevat lihtsalt turvalised. Näiteid on Ameerikast Venemaani.

Ei aidanud seegi, et e-valimisi ülistasid hiljuti ülikoolidiplomi saanud mr Facebook Mark Zuckerberg või leiutajate guru Elon Musk ise. Kui üksi, siis üksi, lisaks veel 12 aastat vana koodiga!

Kokkuvõttes kujunes e-valimiste suhtes arvatust praegu veel viik. Eks näis, kuidas on pärast kohalikke valimisi? Igatahes paistis noorte väitlus peegeldavat olukorda, mis valitseb ka Toompea poliitilisel rindel.

Debati korraldaja Kea Kruuse sõnul on niisuguse väitluse üheks eesmärgiks, et noored saaksid tähtsate teemade üle arutleda ning vajadusel ka vaielda. Väitlused on väga arendavad ning Kesknoorte üheks eesmärgiks ongi proovida süvitsi, ning miks mitte poolt- ja vastuargumentide abil, käsitleda ühiskonnas üles kerkinud probleeme.

Sügisel on Kesknoortel kavas korraldada väitlus kohalike valimiste teemal. Siis soovitakse sellesse kaasata ka poliitikuid.

AIVAR JARNE, Kesknädal

[fotoallkiri] TULINE IMMIGRATSIOONIDEBATT: Kesknoorte immigratsiooni- ja integratsiooni-teemalises debatis osales aktiivselt ka publik. Parempoolsel pildil väitleb „vastasena” Ilja Schor ning „pooldajana” Raivo Tammus.

Viimati muudetud: 14.06.2017

