Mitmekesine Lasnamäe

MARIA JUFEREVA, 14. juuni 2017

Sel hetkel oli selge, et Lasnamäe ei ole enam ammu see magalarajoon, mille elanikke tõmbas „linna“. Viimastel aastatel sai linnaosa niivõrd tugeva ja mitmekülgse arenguimpulsi, et meid külastavad hea meelega ka teiste linnaosade elanikud. Just Lasnamäel leiavad ikka ja alati aset põnevad kultuuri- ja spordisündmused, käib vilgas ehitustegevus ja pidevalt avatakse uusi vaba aja veetmise kohti.

Kaubandus ja äri Lasnamäe moodi

Lasnamäe on linnaosa, kus sõbralikult üksteise kõrval tegutsevad ülikaasaegsed euroopalikud kaubanduskeskused, väikesed perepoed, turud ja tänavakaubanduskohad. Kohtudes koolilastega kuulen neid alatihti imestamas: milleks on meil nii palju kaubanduskeskusi? Vaatamata sellele, et mitte kõikidel suurpoodidel õnnestub konkurentsi metsikutes tingimustes ellu jääda, avavad juba lähiajal Lasnamäel uksed Tallinki kaubanduskeskus ning T1 kaubandus- ja meelelahutuskeskus. Peatselt ootame Lasnamäele ka kaubandusketi Lidl tulekut. Kõik need suundumused on tõestuseks, et Lasnamäe kaubanduspotentsiaal pole veel ammendunud.

Kaubandus- ja meelelahutuskeskuste areng järgib Euroopa arengusuundi. Kaupade ja teenuste ostmise kõrval saab nüüdisaegses kaubanduskeskuses kvaliteetselt aega veeta – käia kinos, külastada spaad, harrastada mõnda spordiala.

Viimasel ajal olen pannud tähele, et Lasnamäe ettevõtjad on hakanud oskuslikult positsioneerima end reklaamis ja potentsiaalsete klientidega suhtlemises. Selle nägemiseks piisab kasvõi ühest sõidust linnaosa tuiksoonel – Laagna teel: iga aastaga muutuvad siinsed reklaamplakatid üha enam suunatuks ja ligitõmbavaks.

Ainult kiidusõnu jätkub ka Lasnamäe oma „Ränioru“ ehk Ülemiste City jaoks. Projekti käivitamisest on mööda enam kui 10 aastat, selle ajaga muutus siinne piirkond mahajäetud tööstuslinnakust „uue“ Lasnamäe visiitkaardiks. „Targad“ energiasäästlikud majad, mis on ehitatud uusimaid tehnoloogiaid järgides, välismaa IT-proffe ligi tõmbavad projektid, metallitööstusettevõtted – kõik see on meie linnaosa.

„ Lasnamäe tramm“ viib Lennart Meri nimelisse rahvusvahelisse lennujaama

Lasnamäe pakub huvi mitte ainult ettevõtjatele, vaid ka kogu riigile ning Euroopalegi. Tänu geograafiliselt strateegilisele asukohale on linnaosal potentsiaali saada lähiaastatel olulisimaks transpordisõlmeks.

Esimene samm sel suunal on juba tehtud – EL struktuurifondide toel jätkab Tallinn 4. trammiliini väljaehitamist. Projekti teostumisel saab trammiga sõita kesklinnast Lasnamäe kaudu vahetult lennujaama. Pikendatud trammiliin hakkab tööle sel sügisel; hetkel käivad ehitustööd Keevise tänaval.

Teiseks sammuks rahvusvaheliseks tõmbekeskuseks saamisel on Rail Baltica terminali ehitamine. Kui selle mahuka rahvusvahelise projekti jaoks leitakse vajalik raha ja lahendatakse lõpuks kõik vaidlused, saame reisida rongiga Lasnamäelt Varssavi või Berliini.

Poliitiliselt mängib Lasnamäe kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel olulist rolli

Keskerakonna jaoks on Lasnamäel alati olnud eriline tähendus kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel. Esiteks – tegu on kõige rahvarohkema linnaosaga; teiseks – siinne valijaskond on peamiselt, 80% ulatuses venekeelne; kolmandaks – Lasnamäe valimisnimekirjas oli esikohal poliitika suurkuju Edgar Savisaar, kelle häältesaak pani konkurente ikka ja jälle hambaid kiristama.

Tänavuste kandidaatide täpsed nimekirjad on veel avaldamata. Edgar Savisaar ei ole veel oma kandideerimisotsusest teada andnud.

Keskerakonna esinumber Lasnamäel on tuntud uue põlvkonna poliitik, Tallinnas hariduse, kultuuri ja spordi valdkonna eest vastutav abilinnapea Mihhail Kõlvart. Ta on juba tõestanud end tugeva ja elutarga liidrina, kes oskab oma ideid aste-astmelt ellu viia. Usun, et ka tänavu annab valija oma hääle Lasnamäe Keskerakonna meeskonnale, sest need tegijad ei räägi, vaid tegutsevad – sellest annab tunnistust linnaosa areng!

Uut sel hooajal

Lõpetuseks paar sõna sellest, mis toimub pealinna suurimas linnaosas praegu ja lähikuudel.

Tondiraba pargis avati uus 1,6 km pikk kergliiklustee. Lastekaitsepäeval toimus Laagna teel Tallinna laste ja noorte lillepidu, mille vältel kaunistati liikluskanal tarkusetera-kujuliste lillepeenardega.

Juba sel suvel valmivad Tondiloo pargis tänavaspordi ( Street-Workout) väljak ning rula-, trikiratta- ja tõukeratta-ramp.

Peatselt saab linnaosa veel ühe pargi võrra rikkamaks. Sel suvel algab Maxima XXX poe taga Priisle pargi rajamine, milleks on linnaeelarves ette nähtud 300 tuhat eurot.

Linnaosa areng jätkub kindlas tempos. Meil on veel varuks palju häid ideid!

[fotoallkiri] ENERGIAST PAKATAV: Lasnamäel leiavad aset põnevad kultuuri- ja spordisündmused, käib vilgas ehitustegevus ja pidevalt avatakse uusi vaba aja veetmise kohti. Foto tehtud maikuiselt Pae pargi rahvajooksult. Foto Facebook.

