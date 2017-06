Eesti majanduskasv kiireneb

Selleks, et majanduskasv jõuaks rohkemate inimesteni, võiks veelgi langetada väiksema sissetulekuga inimeste makse, märgib OECD Eesti väljavaadetest rääkides. Eesti majanduskasvu toetas möödunud aasta teisel poolel IT-sektor, kuid samuti on tõusnud energiahinnad mõjunud hästi põlevkivitööstusele. Eratarbimine püsib tugev, seda toetab tööturu hea seis.

Valitsus kavatseb muuta eelarvepoliitikat, et investeerida majanduskasvu edendavasse infrastruktuuri. Selleks, et majanduskasv jõuaks rohkemate inimesteni, võiks veelgi langetada väiksema sissetulekuga inimeste makse, märgib OECD.

Peaminister Jüri Ratas märkis eelmisel nädalal, et praeguse valitsuse tegevus elavdab majanduskasvu ning et see on leidnud tunnustust ka OECD poolt. „ Värske OECD majandusülevaade toetab maksuvaba tulu reformi ning jäiga eelarvepoliitika paindlikumaks muutmist,“ sõnas Ratas. „Meie tegevus tõstab eeskätt madala ja keskmise palgaga inimeste sissetulekuid, mis omakorda panustab eratarbimise kasvu. Kiiremale majanduskasvule aitavad kaasa ka suuremad avaliku sektori investeeringud.“