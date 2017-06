Riigikogulane Mikko soovib assistenti

AIVAR JARNE, 14. juuni 2017

Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni liige Mikko selgitas, et pärast viit aastat töötamist Euroopa Parlamendis ei saanud ta Riigikogu liikmena aru, kuidas on Riigikogu liikmel parlamentaarses riigis võimalik teha kvaliteetset tööd, kui tal puudub oma assistent. „Vastus mulle oli selline: aga need kõik on poliitilised „juhtmed“ ja tegelikult otsitakse väikestele tõusvatele poliittähtedele rakendust; see ei ole nagu päriselt ja tõsiselt. Olin sügavalt üllatunud. See ei ole tõsi! Ei ole võimalik, et sa oled hea riigivalitseja – aga parlamentaarses riigis 101 inimest peaksid olema –, kui sul puudub kõrval [sisuline] tugi,“ räägib Mikko.

Tema meelest ei ole võimalik, et sa vastad ühtmoodi hästi Õhtulehele ja pead [parlamendis] debatti. Sulle antud aeg peab olema kvaliteetselt jagatud. „Mida mina tunnen pidevalt, see on kaos – sa ei käi asjadest üle. Ja mu küsimus on: kelle jaoks on see kasulik? Ütleme otse: täitevvõimu jaoks on kasulik, et me ei käi asjadest üle. Edasi ei ole võimalik minna kvaliteetselt, kui meil [saadikutel] ei ole olemas oma abimeest.“

Mikko täiendas veel, et kui oled valitud siia [parlamenti] suveräänina, siis on sinu enda kui parlamendiliikme huvides, et su töö oleks kvaliteetne. „Eesti parlament on ainukene parlament [Euroopas], kus parlamendiliikmel ei ole personaalset assistenti. Nii lihtne ongi.“

Ta esitas ka küsimuse: miks meie arvame, et meil on siin unikaalne parlamentaarne võim, mille puhul meie kvaliteet on palju kõrgem kui näiteks Suurbritannias, Prantsusmaal, Sloveenias või siis Horvaatias?

Ülejäänud vestlusringis osalenud parlamendisaadikud Andres Herkel, Jürgen Ligi, Jaak Madison, Mart Nutt ja Toomas Vitsut ei jaganud Marianne Mikko soovi saada endile personaalne assistent.

