Keskerakond on säilitanud kõrge toetuse

14. juuni 2017

Keskerakonna toetus on tõusnud just eestlastest valijate hulgas. Samas on näiteks EKRE oma toetust tublisti kaotanud, mis on vaid 10 protsenti. Sotsiaaldemokraate toetas 11% ja IRL-i 6% küsitletuist.

Ka valitsuskoalitsiooni kogutoetus on tõusnud. Kui maikuus kasvas opositsioonierakondade summaarne toetus viie protsendipunkti võrra suuremaks kui valitsuskoalitsioonil, siis nüüdseks on toetus sisuliselt võrdsustunud. Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja IRL-i summaarne toetus oli 43 protsenti, opositsiooni jäävate Reformierakonna, EKRE ja Vabaerakonna kogutoetus oli 44 protsenti.

Õigel teel

Riigihalduse minister Jaak Aab kommenteeris, et peaministrierakonna toetus on märk valitsuses valitud tee õigsusest. Keskerakond on jätkuvalt kõige populaarsem erakond, mida usaldavad nii eesti kui ka vene emakeelega valijad. „Kahtlemata on meie eesmärk kasvatada toetust ühiskonnas veelgi, nii kõigis vanusegruppides, linnas ja maal kui ka erineva emakeelega inimeste seas,“ ütles Aab.

Minister sõnas, et novembrist peaministrierakonnana valitsusvastutust kandev Keskerakond on teinud olulisi samme nii madala kui ka keskmise palgaga inimeste heaolu parandamiseks läbi tulumaksuvaba miinimumi tõstmise, tervishoiu parema ja süsteemse rahastamise, lastega perede toetamise ja palju muu. „Kuigi viimasel ajal on suurt tähelepanu omistatud just maksutemaatikale, mõistavad meie toetajad, et valitsuse eesmärk on inimeste heaolu tõstmine, ning selles suunas me iga otsusega ka liigume,“ rääkis Aab.

Ta märkis, et oluline sõnum on ka koalitsiooni toetuse kasv. „Opositsioon on olnud väga terav kõige ja kõigi kritiseerimisel ning kahtlemata on nende toetuse taga tavapärane valitsusele vastandamine. Samas on Keskerakonna ja meie partnerite töö olnud nende retoorikast mõjusam. Kiirenev majanduskasv ning tehtud otsuste jõudmine kõigi inimesteni jätab opositsiooni kriitika järjest õõnsamaks,“ leidis Aab.

Valitsust toetatakse rohkem

Turu-uuringute AS avaldas ka riigi institutsioonide usaldusväärsuse küsitluse tulemused. Nendest nähtub, et suure hüppe on teinud peaministri ja valitsuse usaldusväärsuse tõus. Kui eelmise aasta oktoobris usaldas peaministrit vaid 37 protsenti küsitletuist, siis tänavu kevadel oli see tõusnud 63 protsendini. Valitsust usaldas selle uuringu põhjal 55 protsenti küsitletuist.

Riigikogu Keskfraktsiooni aseesimehe Erki Savisaare sõnul on peaministri ja valitsuse populaarsus tõusnud tänu valitsuse vahetumisele. Savisaar ütles, et ligi kahekordne usalduse tõus peaministri vastu näitab Keskerakonna ja eelkõige selle esimehe Jüri Ratase tugevat tööd valitsuse juhtimisel.

„ Oktoobrikuiselt 37 protsendilt praeguseks 63 protsendini hüpanud tõus näitab selgelt, mida arvati endise peaministri Taavi Rõivase juhtimisstiilist, ning teisalt annab kindla märgi, et valitsusvahetus ja soov kõiki ühiskonnaliikmeid puudutava poliitika järele oli vägagi oodatud,“ rõhutas riigikogulane. Ta sõnas, et tema arvates näitab Ratase ja Rõivase, aga ka presidentide Kaljulaiu ja Ilvese toetuse erinevus, et riigijuhtide tähelepanu, mis läks varasemalt rohkem riigist väljapoole, sooviti pigem näha meie endi inimeste keskel.

[tabeliallkiri] Erakondade populaarsuse tabeli tipus on endiselt Keskerakond, keda toetab 26 protsenti küsitletuist.

