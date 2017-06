Peame hoidma oma inimesi

ÜLO TULIK, 14. juuni 2017

See on tõestus selle kohta, et linna on valitsetud talupojamõistusest lähtuvalt ja lollustega pole tegeldud. Teod ise räägivad seda keelt ja kõik, kes seda näha soovivad, seda ka näevad. Keskerakonna linnapeakandidaadina soovin seda teed käia koos parimate tegijatega.