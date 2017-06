Macroni toetajatel seisab otsustav lahing alles ees

14. juuni 2017

Uuringufirmad prognoosivad praegu, et Macroni toetavad tsentristid võivad saada Prantsuse Rahvusassamblees lausa 400–440 kohta, kuid need prognoosid põhinevad paljuski esimese vooru tulemustel. Pühapäeval said tsentristid küll ligi kolmandiku häältest, kuid seda olukorras, kus valimisaktiivsus oli enneolematult madal, vaid 48,71% – esmakordselt ei käinud enamik hääleõiguslikest valimas. Kui võrrelda mais toimunud presidendivalimistega, kus valimisaktiivsus oli esimeses voorus 77,77%, siis on selge, et Prantsusmaal on võtmas maad poliitiline apaatia.