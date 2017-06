Tallinn tahab 1. septembrist pakkuda lasteaialastele tasuta toitu

14. juuni 2017

Haridus- ja teadusminister, Keskerakonna aseesimees Mailis Reps tunnustas Tallinna initsiatiivi lasteaiatoitlustuse rahastamisel, sest see samm on paljudele peredele rahaliselt suureks abiks.

Mailis Repsi sõnul on Tallinna eeskuju lasteaia toitlustuse rahastamisel igati positiivne. Ta selgitas, et praegu eraldatakse kohalikele omavalitsustele toetust koolilõuna pakkumiseks ning selle toetus kasvab uuel aastal omavalitsustele 1 euroni päevas ehk 175 euroni aastas õpilase kohta. „Lasteaias on toidukulud lapsevanema kanda, ent kohalik omavalitsus võib otsustada nad osaliselt või täielikult toidukulu tasumisest vabastada. Tallinna linnavalitsuse otsus jätab peredele lasteaiatoidule kuluva raha, mis on keskmiselt 35 eurot kuus lapse kohta ja see on väga oluline kokkuhoid paljudele peredele,“ leidis Reps.