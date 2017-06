Algas Edgar Savisaare kohtuprotsess

14. juuni 2017

Savisaare kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääs taotles tervise ekspertkomisjoni juhi Marika Väli kohtusse kutsumist, et saada selgitusi seoses ekspertiisiaktiga tekkinud küsitavuste kohta. Ekspertiisis leiti, et Savisaar saab kohtuprotsessil osaleda küll, kui ta võtab korralikult ravimeid, elab säästlikult ja täidab arstide muid juhiseid. "On oluline selgitada, mitu tundi päevas võib Savisaar kohtupidamises osaleda. Akti kohaselt ei võimalda tema tervislik seisund teha pikki päevi," märkis Nääs ja lisas, et kohtu korralduslik ajakava ei lähe hästi kokku terviseekspertiisi hinnanguga.