Mida sundüürnikud tahavad

agastades elamud 1940. a. nn õigusjärglastele, jättis riik neis seaduslikult eluruumi kasutanud pered ilma võimalusest oma kodu üldistel soodustingimustel tööaastate eest erastada. Niimoodi tekkisid nendesse majadesse sundüürnikud. Oma kodist lahkuma sunnitud sundüürnikele pakkus Tallinn ulualust munitsipaal- ja sotsiaalmajades, vabastades need inimesed reaalsest ohust sattuda n-ö kuuse alla.

üüd, kus riik on saanud uue, sotsiaalsema suunitlusega valitsuse, näevad represseeritud sundüürnikud lootust õigluse võidutsemiseks, sest Keskerakonna programmis on aastaid püsinud lubadus rakendada meetmeid sundüürnikele omandireformi käigus tehtud ülekohtu heastamiseks. Esimese sammuna moodustas uus valitsus peaminister Jüri Ratase juhtimisel omandireformi mõjude ja lahendamata küsimuste analüüsi komisjoni. Üürnike Liidu initsiatiivil koostati aastail 2015–2016 kollektiivne pöördumine nõudega viia omandireform lõpule kooskõlas Euroopa õiguskorra ja Eesti Vabariigi põhiseadusega. Oma nõude toetuseks koguti ligi 5200 allkirja, mis esitati koos pöördumisega Riigikogule. Pikemalt kirjutas sellest Üürnike Liidu esimees Helle Kalda eelmise aasta 7. septembri Kesknädalas.

