Sel nädalavahetusel toimuvad Eesti Vabaõhumuuseumis juba 22. memme-taadi päevad

07. juuni 2017

Tavakohaselt algavad memme-taadi päevad laupäeval kell 11.30 puhkpilliorkestri helide ja rongkäiguga muuseumi peaväravast Sassi-Jaani talu õuele. Kell 12 tervitavad osavõtjaid Tallinna abilinnapea Merike Martinson, Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu ja linnaosade esindajad.

Abilinnapea Merike Martinson ütles, et memme-taadi päevad on eakatele lausa asendamatu üritus. „Siin kohtutakse inimestega, keda pole ammu nähtud, näidatakse oma etteasteid milleks ollakse juba vähemalt aasta ette valmistunud. Selline tore kevadine üritus näitab kätte, et vanus on tegelikult üksnes number, kui tegeleda asjadega, mis südamelähedased ja pakuvad huvi. Siis on ka elu huvitav ja pakub palju õnnelikke hetki“, rääkis Martinson.

Pärast tervitusi ja avakontserti tantsuansamblilt LEE, on taluõu juba taidlejate päralt. Ka sel aastal esinevad ühendrahvatantsu- ja ühendseenioritantsu rühmad, ühendlauluklubid, linetantsukollektiivid, pillimehed. Päev Sassi-Jaani talus lõpetatakse külapeoga Martin Mülleri lõõtsamuusika saatel. Kaasa laulma ja tantsima kutsutakse ka pealtvaatajad.

Kesklinna sotsiaalkeskus on oma suure kava ja esinejatega Köstriaseme talus, kus päev lõpeb samuti simmaniga.

Pühapäeval on põhiesinejad nii Tallinnast kui väljastpoolt Tallinna – Riisiperest ja Pärnust. Esinemiskohaks on Kolu kõrtsi esine, aga ka Sassi-Jaani talu. Alustatakse kell 12.

Ka pühapäev lõpetatakse ühislaulude ja -tantsudega Martin Mülleri lõõtspillimuusika saatel.

Käsitööde jaoks on ka sel aastal pandud lauad piki muuseumi külateed, et ikka võimalikult palju külalisi saaks toredate memmede-taatide näputööd nautida.

Memme-taadi päeva korraldab MTÜ Raavis koostöös Tallinna linnaosade sotsiaalkeskustega.

Üritust on rahaliselt toetanud Tallinna linn, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Tallinna linnaosade valitsused. Abikäe on ulatanud ka Tallinna Linnatranspordi AS, trükikoda Printstart ja Linnaleht. Mõlemal päeval väljuvad Estonia teatri juurest eribussid muuseumi: laupäeval kell 10 ja 11 ning pühapäeval kell 11.

Viimati muudetud: 07.06.2017

