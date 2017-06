Elanikel olgu prügi äravedu prii!

HILLAR KOHV, 07. juuni 2017

Mis on prügisse minev taara prügiveofirmade jaoks? Eks ikka tulusad toormed, millest saab toota vajalikke asju. Siit järeldus: tarbija on kaupa ostes ka taara kinni maksnud ning jäätmekäitluses saab taarast kasulik tooraine. Kui tarbija annab materjali jäätmekäitlusfirmadele, siis teeb ta heateo ega peaks selle eest maksma, mis temalt prügi nime all ära viiakse.