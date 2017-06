Riigihalduse mõnest prioriteedist

ELMAR HOLLMANN, 07. juuni 2017

Eredaks näiteks sellest, kuidas rahva arvamust ei peetud millekski, on Hiiumaal Kärdla linna ja Kõrgessaare valla baasil moodustatud Hiiu vald, kust noored pagevad nagu rotid uppuvalt aluselt. Hiiu vald on kogu oma eksistentsi ajal olnud meedia kriitika objekt.

Reformistide kauaaegne võimutsemine ja IT võidukäik kujundas Eesti Vabariigist ametnikeriigi. Ametnikke sigines igal aastal juurde nagu seeni pärast vihma. See poliitbroilerite mass pidurdab riigi arengut, kuna suur osa riigi sissetulekust kulub ametnike palkadeks. Oravate peaministri hr Ansipi utoopiline plaan viia riik viie Euroopa Liidu rikkama hulka langetas meid hoopiski viie vaesema sekka.

Postimees (7.10.2015) märkis, et Eestis on 136 900 igasugust ametnikku (iga üheksas elanik sünnist-surmani on ametnik) ning sellega on see paljukiidetud e-riik Euroopa Liidus esikohal. Ilmselt on ametnike arv tänaseks veelgi suurem.