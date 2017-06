Nädala juubilar BRONISLAW KOMOROWSKI 65

Bronisław Komorowski pärjati 2014. aasta märtsis Poolas riigivisiidil viibinud president Toomas Hendrik Ilvese poolt Maarjamaa Risti teenetemärgi ketiga.

Komorowski presidentuur aastail 2010–2015 algas ja lõppes dramaatiliselt. Toonane Seimi marssal Bronisław Komorowski oli esmalt Smoleński lennukatastroofis hukkunud president Lech Kaczyński kohusetäitja ja seejärel kandideeris ise presidendiks, vastaskandidaadiks hukkunud presidendi kaksikvend Jarosław Kaczyński. Teises voorus võitis valimised Bronisław Komorowski.

Järgnevad aastad olid Poola lähiajaloos ühed rahumeelsemad. Toimis president Komorowski ja peaminister Donald Tuski vaheline koostöö; rahvale ja poliitikutele suunatud sõnumid olid lepitust ja koostööd pakkuvad. President suhtles konfliktivabalt teiste riikide esindajatega, käis Moskvas võidupäeva tähistamas, keskendus riigi turvalisusele ja perepoliitikale. Viimases küsimuses on ta suhteliselt konservatiivne.

President Bronisław Komorowski populaarsus oli kõigi viie aasta jooksul stabiilselt väga kõrge. Nii Poola rahvas kui ka Komorowski nn kodupartei Kodanikuplatvorm olid veendunud, et 2015. aasta presidendivalimised on lihtsalt n-ö vormistamise küsimus. Valimiskampaania korraldamiseks vajadust ei nähtud, piirduti kõrgendatud aktiivsusega. Langustrendis olev Kodanikuplatvorm hoidus kõrvale. Ta arvas, et pole õige segada enesekindlalt võidule lähenevat Komorowskit. Läks aga teisiti. Hästikorraldatud tempokas kampaania viis võidule hoopiski alles pool aastat tagasi peaaegu tundmatu Andrzej Duda.

Komorowski toetajatele jäi vaid võimalus siiras hämmingus ja jahmunult jälgida oma soosiku toetuse peatumatut langust ja vastaskandidaadi triumfi. Teha polnud enam midagi. Napp võit – 8,6 miljonit 8,1 miljoni vastu – muutis kõik. Koos presidenditooliga libises võim Kodanikuplatvormi käest ka riigi tasandil. Asjakäigule aitas kaasa peaaegu üleüldine muutuste ootus.

Poola küsitlusagentuur CBOS on aastakümnete jooksul uurinud presidentide populaarsust sama metoodika alusel. Võrdleva analüüsi põhjal oli esimese tööaasta järel toetusprotsent Wałęsal 63%, Kwaśniewskil 70%, Komorowskil 66% ja Dudal 57%. Kõige nõrgem oli Kaczyński 36%-ga. Põnevad on ka nn netotoetuse näitajad. Kui lahutame toetajate protsendist vastuolijate protsendi, siis Komorowskit usaldas 52% ja Dudat 27% küsitletutest.

Ent Lech Kaczyński toetus osutus lausa negatiivseks, –14%; seega vastaseid oli tal enam kui toetajaid. Selline tulemus pole paraku meeltmööda praeguse võimupartei Õigus ja Õiglus esimehele Jarosław Kaczyńskile, kes soovib muuta ajalugu ja jäädvustada Poola rahva mällu armastatuima ja patriootlikuima presidendina oma kaksikvenna Lech Kaczynśki. Vaadates konkurente on ülesanne väga vaevarikas. Tõsi on see, et Kaczyńskil on käes kõik vahendid, mis võimaldavad takistada praegusel presidendil rahva lugupidamist pälvida. Kwaśniewski ja Komorowski pole hetkel poliitikas aktiivsed. Verine võitlus käib legendaarse Lech Wałęsa nime määrimisega. Tundub, et Gdański lennuväljalt Walesa nime võtmine ei õnnestu. Räägitakse hoopiski uue superlennuvälja rajamisest, millele saaks anda Lech Kaczyński nime. Auväärsetel Poola presidentidel pole selle lahingu valguses just kõige meeldivam eluetapp.

Bronisław Komorowskil on Poola mõistes ideaalne poliitikutaust. Ta on ajaloolane, juba 16-aastaselt osales põrandaaluses töös, hiljem „Solidaarsuse“ tegevuses, on olnud interneeritud. Komorowski CV-s on ka kaitseministri portfell ja Seimi liikme staatus mitmes koosseisus.

Nii Bronisław Komorowski kui ka tema abikaasa Anna põlvnevad aristokraatlikest peredest, nad on soliidsed ja väärikad ning hindavad kõrgelt pereväärtusi. Nii Kwaśniewski kui ka Kaczyński tütred on olnud meediastaarid. Samuti enamik Wałęsa kaheksast lapsest. Komorowskid on suutnud oma viit last meedia tähelepanust säästa; selline on olnud ka laste soov.

Ühe üleriigilist tähelepanu pälvinud ohvri on Komorowski pidanud presidentuuri ajal siiski tooma, nimelt vuntsid. Esteetilised ja kauniltkujundatud vuntsid olid üheks tema tunnusmärgiks. Varasemalt oli Komorowski aeg-ajalt vuntsidest loobunud oma naise palvel, seekord võttis vastu iseseisva otsuse. President kinnitas ühel kohtumisel rahvaga, et järgmine kord peab vuntsidest loobumiseks olema veelgi olulisem põhjus.

Presidendina oli Komorowski tuntud korrektse ja pisut isegi arhailise sõnakasutuse poolest. Varasemal ametiredelil on ta endale lubanud selles valdkonnas siiski veidi vallatust. Komorowskit pärjati aastal 2002 Poola Raadio „Hõbedase suu“ tiitliga. Endine kaitseminister Komorowski on väljendunud järgmiselt: „Öeldakse, et Poola lendur on selline, kes vajaduse korral on võimeline lendama ka küüniuksega. Nüüd aga võin teile suurima rõõmuga teatada – see neid enam ei ähvarda. Poola piloodid hakkavad lendama F-16-ga.“ See sai lausutud uute sõjalennukite soetamise puhul.

Bronisław Komorowski hobiks on jahindus. Aristokraatlikuks peetavat ja loomakaitsjate poolt vihatud harrastust oli president nõunike soovil oma ametiajal sunnitud piirama. Ainult vahetevahel võttis lukustatud relvakapist salamisi Remingtoni ja suundus vaid väga lähedaste saatel jahile. Jaht on Komorowskite peretraditsioon olnud juba mitmeid põlvkondi. Midagi halba ta ise selles ei näe.

Avalikkusest juba poolteist aastat eemal olnud Komorowskil on nüüd vaba voli jahti pidada ja meelepäraselt looduses viibida.

4. juunil sai president Bronisław Komorowski 65-aastaseks.

RITA MAKAROVA,

Poola–Eesti klubi Pro Polonia liige

RITA MAKAROVA, 07. juuni 2017