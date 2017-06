Keskerakonna Tartu linnapeakandidaat on Aadu Must

Pressiteatest, 07. juuni 2017

Olen alati kohalikke valimisi võtnud väga tõsiselt ning julgen öelda, et kui tartlased usaldavad mind linnapeaks, olen valmis seda vastutust endale ka võtma,“ rõhutas Must, kes on pikima staažiga Tartu volikogu esimees, olles sellesse ametisse valitud mitmel korral.

Olen Tartu linna juhtimisega olnud seotud aastast 2001, juhin Keskerakonna Tartu piirkonda ning Tartu koalitsioonierakonna liikmena panustanud linnajuhtimisse ka praegu Riigikogu liikmena,“ rääkis Must oma tihedast seotusest Tartuga. Samuti peab ajalooprofessor Must kord nädalas Tartu Ülikoolis üliõpilastele loenguid. Keskerakond on, väikese vaheajaga, juhtinud Tartut koos koalitsioonipartneritega ligemale 15 aastat.

Must rääkis, et Tartut ees ootavatest suurematest muutustest on kindlasti tähtis Suur-Tartu loomine, mis tähendab lähivaldade ühendamist Tartu linnaga. „Keskerakond on ka varasemalt alati rõhutanud, et linnapiirid ei tohi takistada Tartu harmoonilist arengut. Nüüd, haldusreformi valguses, tuleb nende eesmärkide ja väljakutsetega tugevalt tegelda, et Tartu oleks tugev Lõuna-Eesti keskus ja tunnustatud ülikoolilinn Euroopas,“ rõhutas Must.