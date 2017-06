Eesti kopeerib Norra e-valimisi

31. mail toimus Toompeal Vabariigi Valimiskomisjoni ruumides uut e-hääletuse süsteemi „IVXV” tutvustav seminar. Lisaks tarkvara valmimisele juunis lubas Riigi Valimisteenistuse e-hääletamise juht Tarvi Martens oma ettekandes ka pilootvalimisi augustis. See on suurele riskile minek, sest ebaõnnestumisel tuleb pärisvalimised korraldada senise tarkvaraga, „millel pole häda midagi”.

Uus süsteem on vähem Eesti ID-kaardi-spetsiifiline ja esinejate sõnul rohkem universaalne. Kuigi seda välja ei öeldud, näib see süsteem olevat teistesse riikidesse eksportimiseks. Siiani kasutatud süsteemis olid eraldi serverid e-häälte vastuvõtmiseks, talletamiseks ja tulemuse kokkulugemiseks. Häälte liikumist sai võrrelda logifailide alusel.