Keskerakonna linnapeakandidaat Triin Varek: Usun Rakvere paremasse tulevikku

INDREK VEISERIK, 07. juuni 2017

Kandideerid Rakveres Keskerakonna esinumbrina. Sul ei ole poliitilist tausta. Kes sa oled ja millega tegeled?

Olen virulane olnud ikka pikki aastaid, lõpetanud 1995. aastal Rakvere Gümnaasiumi. Rakvere on minu sünnilinn ja kodulinn. Pärast Tallinnas Concordia Ülikooli lõpetamist elasin mõned aastad Võsul, kuid naasime siis kogu perega Rakverre. Tegelen ettevõtlusega – toome Eestisse meditsiinivahendeid ja -instrumente. Olen firma Wimberg tegevjuht ja juhatuse liige. Olen töötanud ka Justiitsministeeriumis, reklaami- ja kommunikatsioonifirmas ning Lääne-Viru Arenduskeskuses. Lisaks kõrgharidusele rahvusvahelises ärijuhtimises on mul sotsiaaltöö-alane magistrikraad Tallinna Ülikoolist; lõpetasin 2014. aastal.

Nii et pigem on mul tõesti ettevõtlustaust, kuid poliitikaga olen tänu isa toimetamistele ikka kursis olnud. Lisaks sellele olen ka muidugi ema, peres kasvavad 15-aastane poeg ja 12-aastane tütar. Elukaaslasega elan koos viimased 20 aastat.

Nii et rakverlased teavad sind?

Olen hästi sotsiaalne ja armastan käia kontsertidel, teatris, kinos. Ilmselt on mind sellistel üritustel rohkem märgatud. Olin Rakvere lasteaia „Triin“ hoolekogu liige kahel korral, kui lapsed veel lasteaias käisid. Samuti pidasime koos kolme vahva naisega üle kümne aasta „Mesimummu“ mängutuba.

Minu praegune igapäevatöö hõlmab suhtlemist ettevõtte partneritega Saksamaal ja haiglatega Eestis.

Vabal ajal meeldib aega veeta oma perega ja sõpradega. Mulle meeldivad inimesed ja meeldib suhelda. Lapsepõlvest sain korvpallipisiku – vend mängis palli ja käisime ikka talle kaasa elamas. Nüüdki puudun harva saalist, kui Rakvere „Tarvas“ on pallilahingus.

Miks otsustasid kandideerida Keskerakonna nimekirjas?

Kui naljaga öelda, siis peretraditsiooni pärast. Keskerakond tegi ettepaneku, mis oli algul jah üllatav, sest ma ei ole varasemalt väljendanud mingeid poliitilisi ambitsioone. Keskerakonna suund keskklassi toetamises sobib minu vaadetega. Samuti näen, et erakond on muutunud ning muutumas, ja ma usun selle erakonna positiivsesse tulevikku. Usun Rakvere paremasse tulevikku ja loodan, et saan selleks ka midagi edaspidi ära teha. Kandideerin, sest soovin linna arengus kaasa rääkida, ja kord on juba nii loodud, et selleks tuleb poliitikasse astuda.

Sinu isa Toomas Varek on endine keskerakondlane, kes on praegu Reformierakonna ridades Rakvere linnavolikogu esimees.

Toomas on minu isa ja ka minu tööandja praegu. Juhin ta firmat ja olen läbi aastate seda teinud, kui tema tegeleb riigi- või linnaasjadega. Muidugi arutasin seda sammu isaga, ja tema ütles, et toetab mind.

Mul ei ole oma nime tõttu elus küll midagi kergemini või lihtsamalt läinud, selles olen kindel. Nimesse võivad inimesed suhtuda positiivselt, aga võivad suhtuda ka negatiivselt. Ma ei ole näiteks sellepärast saanud tööd, mis vastas minu ootustele, et mu isa on Toomas Varek. Nii öeldigi.

Ma olen oma isa üle väga uhke ja kannan auga tema nime. Norisin temaga küll, et terve elu olen mina tema poolt hääletanud, ja nüüd esimest korda on tal võimalus oma hääl mulle anda.

Mis sõnumiga sa poliitikasse tuled? Mis on need teemad, mis sind köidavad?

Soovin, et seekord oleksid valimistel inimestele selged ja lihtsad programmid. Kui aga on aeg koalitsioonikokkuleppeid sõlmida, siis tuleb teha tööd volikogus, keskendudes rohkem koostööle.

Linnajuhtimine on meeskonnatöö, kus tuleks meeles pidada, et rahvas ei ole linna jaoks, vaid linn on rahva jaoks. Linnajuhtimine peaks olema läbipaistvam ja kaasavam. Kindlasti vähem bürokraatiat! Soovin, et ettevõtlussektor areneks ning et inimestel oleks võimalik kodu lähedal tööd leida ja tööl käia. Samuti on olulised sotsiaal- ja haridusvaldkonna teemad. Praegu räägitakse Rakveres palju kultuuriteemadel, kus on arutelusid nii sotsiaalmeedias kui ka leheveergudel ja samuti kohtumisi. Kesklinna teema – kuidas linnasüda uuesti elama panna, nii et see köidaks kohalikku ja turisti – vajab kindlasti lahendamist nagu ka Linnagalerii ja Pärdi kontserdimaja ning Riigigümnaasiumi asukoht.

Haldusreform ja haridus. Rakvere on tore paik ja ma soovin, et meil kõigil oleks siin hea elada! Seega olulised panused elukeskkonna arendamisse on kindlasti ka üks sõnum.

Kas kergitad n-ö tekiserva Keskerakonna Rakvere platvormilt? Kuidas olete sügisesteks valimisteks valmistunud?

Usun, et valmistume edukalt. Tekiserva alt piilub kindlasti sõnum ettevõtjatele. Et piirkonna ettevõtlussektorit positiivsemaks muuta, sooviks ellu kutsuda näiteks linna ettevõtete Arendusnõukoja ning teha suuremat koostööd ettevõtjatega, kohalike kõrgkooliesindustega ning Rakvere Ametikooli ja töötukassaga. Asjaajamine linnaga peab olema ettevõtjale ka väga mugav ning kiire. Kui seadusega on antud mingite dokumentide menetlemiseks aega 30 päeva, siis peaks ametnikul olema eesmärk teha vajalikud paberid korda näiteks kahe nädalaga – ei pea ju tähtaega kuritarvitama. Selle ajaga võib kapital liikuda juba mujale.

Kindlasti toetan seda, et lasteaiaõpetajad saaksid sama pika puhkuse kui kooliõpetajad. Arutelud näitavad, et kultuuriinimesed on unarusse jäetud ja linnasüda ei tuksu nii nagu peaks – rohkem võiks elu olla keskväljakul. Kindlasti on meie sõnum see, et linna elukeskkonna arengusse tuleks teha investeeringuid ning olulistel teemadel tuleb läbi viia rohkem ja ulatuslikumaid rahvaarutelusid.

Sina oled valmis?

Pean olema! Muidugi tunnetan suurt vastutust, sest kandideerimine esinumbrina on väga suur väljakutse. Ei ole veel teada teised esinumbrid, kuid aiman, kes nad olla võivad ja kindlasti olen nende inimestega tuttav. Minu kandidatuur, ja sellisel kujul, võib tulla neile suure üllatusena. Saan hästi ka aru, et minu taust, ka info linna kohta, ei ole samal tasemel kui inimesel, kes on Rakvere linnajuhtimisega tegelnud 20 aastat.

Ma usun, et minu nõrkus on minu tugevus. Olen siiras. Kindlasti ei suuda ma vastata poliitiliselt korrektsete lausetega kõigele. Ja ma ei soovigi. Rahvas seda kindlasti ei oota. Soovitakse ju muutusi, uusi inimesi, uusi seisukohti... Uued inimesed toovad endaga uue energia. Eks igaüks teeb ise otsuse. Me oleme oma valikutes ju vabad.

On sul linnakodanikule nüüd juba mõni soovitus, kuigi sügiseni on aega?

Teised lubavad, aga meie teeme! Rahva Rakvere!

Usun, et kohalike omavalitsuste valimistel ollakse üsna isikulised, ja erakondlik kuuluvus ei ole siinkohal nii tähtsal kohal. Inimesi huvitavad kandideerijad: nad on ja kas nad on võimelised oma lubadusi realiseerima? Ka pikkades, n-ö lohisevates nimekirjades, kus on inimeste arvuga tekitatud n-ö mahtu, on kindlasti vahvad, tublid inimesed. Kuid ise valijana olen alati lähtunud ka sellest, et vaadates seal umbes 40. või näiteks 54. kohal olevat isikut, siis teda valides… Mis on see tulu, mida luuakse? Sellisel juhul antakse muidugi hääl erakonnale või valimisliidule, aga too isik reaalselt volikogusse, mõnda komisjoni, asja päriselt ajama ja kaasa rääkima ju ei saa.

Seega, kui läheb hästi, hakkad Rakvere linna juhtima?

Kui läheb hästi, võtan selle vastutuse. Muidugi on oluline oma meeskonna ja Keskerakonna nimekirjaga saada volikogus rohkem kohti kui praegu.

Minu ema (Ellen Varek, kes oli hinnatud inglise keele õpetaja ja õppealajuhataja nii Rakvere Gümnaasiumis kui ka Haljala Gümnaasiumis) armastas ikka inglise keeles korrata: „ You win. Or you learn .“ Sa kas võidad, või sa õpid. Ja nii ongi.

Küsis INDREK VEISERIK

[fotoallkiri] RAHVA RAKVERE! Triin Vareki meelest peab linnajuhtimine olema läbipaistvam ja kaasavam ning vähembürokraatlik. Teised lubavad, aga meie teeme!

Viimati muudetud: 07.06.2017

