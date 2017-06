Trammimaania

ENNO TAMM, 07. juuni 2017

Muidugi pälvib tramminduse kiire areng tähelepanu ning ärgitab aruteludele, kuidas ja kas võiks trammivõrku laiendada, millised suunad oleksid rööbastranspordile perspektiivsed. Diskussioonis kostab nii asiseid ettepanekuid kui ka puhast ulmet, sekka kahjuks valimiseelseid populistlikke loosungeid, mis teenivad edevuspoliitikute soovi ennast pildile sättida. Nii on taas päevakorrale tõusnud trammiliini rajamine Lasnamäe süvendisse, millega tulid välja kaks kohalike omavalitsuste valimistel kandideerivat poliitikut Keit Pentus-Rosimannus ja Yoko Alender.

Lähteandmed muutusid

Trammiliini avamisest võib alati rääkida, nagu seda teeb Tartu linn, kus küll viimaste andmete kohaselt on muututud nii paduinnovatiivseteks, et trammiunelm asendati otsusega vähendada tartlaste jalavaeva monorelsiliiklust käivitades. Kuid trammivõrgu laiendamisest kõneldes tuleks alustada analüüsist, kas kavandatu muudaks ühistranspordi mugavamaks ning kui palju trammi tegelikult kasutama hakataks. Siis selguks ka investeeringu tasuvus.

Lasnamäe kunagise nn generaalplaani kohaselt oli linnaossa planeeritud kaks süvendteed, millest ühes nähti ette ka trammiliiklus. Kuna süvendi paepinda uuristamine kujunes raskemaks, kui esialgu arvati ning nõudis ka suuremaid finantseeringuid, ehitati valmis vaid üks süvendtee. See muutis oluliselt Lasnamäe logistikat. Taibati, et trammiliini puhul tuleks hakata sõitjaid bussidega sisekvartalitest kohale vedama, ja trammiliini ehitus lükati edasi. Lasnamäelaste teenindamiseks kaeti linnaosa bussiliinide võrguga ning kanalis hakkasid sõitma ekspressbussid. See lahendus toimis – Lasnamäe oli ning on ka täna linnaosa, kust kesklinna jõudmiseks kulub kõige vähem aega.

Tramm pidi töölised tehastesse vedama

Lasnamäe trammi otstarvet nähti nõukogude ajal eelkõige tööliste vedamises liidulistesse nn. numbritehastesse, millest suur osa asus kesklinnas või selle lähistel. See vajadus kadus koos Eesti taasiseseisvumisega.

Tänaseks on Lasnamäe minetanud ka oma monofunktsionaalsuse „magalana“ ning linnaossa on tekkinud arvukalt töökohti. 40% lasnamäelastest töötab kodu lähedal ja märgatav osa elanike ümberpaiknemisest toimub linnaosasiseselt, mitte suunaga kesklinna.

Ei saa väita, et Lasnamäe trammiliikluses midagi ei muutuks. Nagu juba mainitud, hakkab tramm sel sügisel sõitma lennujaama. Uus trammiliin läbib Ülemiste City’ t, kuhu on koondunud tuhanded töökohad. Juba septembrist saab sinna trammiga.

Bussid pole enam saastajad

Trammiliikluse eestkõnelejad viitavad sageli ka trammide keskkonnasõbralikkusele ja busside tekitatavale saastele. Ent aastal 2017 see väide enam ei päde! Aeg oleks lõpetada silmakirjalik jutt mingitest tossavatest bussidest. Tänapäevased bussid paiskavad õhku märksa vähem heitmeid, kui vanad sõiduautod ja hingevaakuvad veokid, mida tänavatel näeb lubamatult palju. Ühistransport tekitab vaid 2% Tallinna transpordisaastest. Hübriidbusside ja moodsate linnabusside lisandudes väheneb see näitaja veelgi, ning kui mõne aasta pärast jõutakse elektribusside arengus nii kaugele, et need tulevad igapäevasesse kasutusse, kahaneb ühistranspordi saaste Tallinnas niivõrd marginaalseks, et sellest pole mõtet enam rääkidagi.

Mõtle, enne kui ütled!

Jäägem isegi valimiseelsel ajal realistideks ja lähtugem linnaelu tulevikku käsitlevate teemade puhul faktidest, mitte „roosast udust“, millega valijate ees tuleviku pärast muretsevat õilsat aatlejat mängida. Lähtuda tuleb tõsiasjast, et tramm on ainuõige võimalus transportida suuri rahvahulki linna tiheasustatud piirkonnas. Mida pikemaks venivad trammiliinid ning mida hõredamaks asustus alal, mida need liinid läbivad, seda mõttetumaks rööbastransport muutub.

Peale lennujaama ja sadamasse kulgevate suundade valmimist on Tallinna trammiliiklus saavutanud optimaalse haarde. Muidugi võib aeg korrektiive teha, ja näiteks Helsingi tunneli valmimine luua vajaduse uute trammiliinide järele, kuid nõukogudeaegsete suurprojektide nostalgiaga pole arukas välja tulla isegi siis, kui soovid opositsioonipoliitikuna selle abil tähelepanu pälvida.

ENNO TAMM,

Tallinna Linnatranspordi AS juhatuse esimees

Viimati muudetud: 07.06.2017

Jaga

|