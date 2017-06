Korruptsioonisüüdistused ei suutnud murda Malta peaministrit

Kesknädal, 07. juuni 2017

Politsei asja uurimise vastu huvi ei ilmutanud, aga kodanikuühiskonna survel võttis teema üles opositsiooniline Rahvuslik Partei, mis valitses riiki aastatel 1998–2013. Paremtsentristide juht Simon Busuttil hakkas nõudma peaministri tagasiastumist, kutsus inimesi meeleavaldusele ja viis isiklikult prokuratuuri hulga dokumente, mis näitasid, et Schembri maksis (varifirmade kaudu) umbes 650 000 eurot ajakirjandusmagnaat Adrian Hillmanile (väidetavalt selleks, et mõjutada tema väljaannete sisu).

Maltal kujunes kohe pärast iseseisvumist 1960-ndatel välja kaheparteiline süsteem. Tegutsevad küll ka mõned väiksemad erakonnad, kuid need ei ole parlamendis esindatud. Rahvusliku Partei võimalusi uuesti võimule tulla kahjustasid ilmselt seda ennast puudutavad paljastused, millest ilmnes, et erakond võlgnes ühele Schembri firmale 121 000 eurot. Schembri juhtis 2013. aastal küll hoopis Tööpartei valimiskampaaniat, kuid laenas samal ajal poliitilistele oponentidele raha, et need saaksid hoida käigus oma häälekandjat.