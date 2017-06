Maksupoliitikat saab ajada ka ilma Reformita

On päevselge, et Reformierakonnale ei meeldi ükski maks, mis ilma nendeta kehtestatakse. Ei meeldi neile ka see, kui mingi maks jääb ilma nendeta kehtestamata. Nii äraharjunud olid reformikad, et riigis käivad maksuasjad vaid nende kaudu.

Nüüd on mureks see, et praegune koalitsioon jätab ära kavandatud pakendiaktsiisi ja panditulumaksu. Probleem olevat selles, et koalitsioon polevat leidnud „usutavaid katteallikaid“, mispärast on kogu see katteallikate pakett lihtsalt „üks suur õhumull", nagu väljendas Reformierakonna üks rahandusvaldkonna eestkõnelejaid Andres Sõerd 2. juunil ERR-is.

Uued katteallikad

Neljapäevaõhtul otsustas koalitsioon, et panditulumaksu ei tule, kuid samal ajal piiratakse Eestis teenitud kasumi maksuvabalt välja viimist. Rahanduskomisjon ja Rahandusministeerium valmistavad ette vajalikud muudatused tulumaksuseaduses. Ei kehtestata ka pakendiaktsiisi. Aasta jooksul analüüsitakse pakendi- ja jäätmemajanduse parimat korraldust, ning seejärel otsustatakse edasised sammud.

Mainitud muudatuste katteallikateks on sotsiaalmaksu laekumise suurenemine seoses toimetulekutoetuse reformiga; riigi avaliku pinna tõhusam kasutamine; maksuaugu vähendamine Eestis teenitud kasumi efektiivsema maksustamise teel; riigi majanduskulude kärpimine 3% ning looduskaitsealuste maade ostmise mahu tõstmata jätmine. „Otsustasime ühiselt, et me ei kärbi märgilisi saavutusi Eesti inimeste elujärje parandamisel, vaid leiame katteallikad mujalt. Tõstame kuni keskmist palka teenivate inimeste maksuvaba tulu 500 euroni, viime ellu kauaoodatud tervishoiureformi ning jätkame riiklike investeeringute programmiga,“ võttis neljapäeval muudatused kokku peaminister Jüri Ratas.

Samm paremuse poole

Ka Tööandjate Keskliidu juhi Toomas Tamsare hinnangul on see samm paremuse poole. Tööandjad olid varem valitsust kritiseerinud, öeldes, et panditulumaksu ja teiste uute maksude kehtestamise ning üldise maksukoormuse tõstmise asemel peaks valitsus keskenduma majanduskasvu toetamisele, ettevõtluskeskkonna stabiilsuse tagamisele ja riigisektori tõhusamaks muutmisele.

Reformierakond on nüüd, uues olukorras, keskendunud seevastu rohkem IRL-i vastu. Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees Remo Holsmer kirjutas 2. juuni Eesti Päevalehes, et korras riigirahanduses tehakse kannapööre ja IRL loobub tasakaalus eelarve poliitikast, mille eest on aastaid seistud. „Maksumuudatuste arutelu avamine IRL-i poolt oli fiktsioon. Lati alt joosti läbi ja sisuliselt ei suudetud uusi makse tagasi pöörata ega mõistliku eelarvepoliitika eest seista.“

Uute maksupoliitika alaste muudatuste arutelu kandub nüüd üle parlamenti, kus need tuleb enne suve vastu võtta. Pole aga karta, et opositsioon jääks hätta mõtlemaks välja, miks üks või teine muudatus neid ei rahulda.

AIVAR JARNE , Kesknädal

Viimati muudetud: 07.06.2017

