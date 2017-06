Igor Kravtšenko: Riigikogu liikmed võiksid osaleda ka kohaliku volikogu töös

AIVAR JARNE, 07. juuni 2017

Pidite asuma Riigikogu liikmeks sügisel Rein Ratase asemel. Kas tööleasumine Riigikogus tuli ootamatult, kas olite valmis selleks?

Kui valimistel kandideerida, siis tuleb ikka valmis olla, et peab asuma tööle Riigikogu liikmena.

Kuidas teile Toompeal töötada tundub nüüd, mil Keskerakond on valitsuskoalitsiooni juhterakond?

Et Keskerakond on juhterakond, pole mulle probleemiks olnud. Tallinna volikogus töötades olin sellega harjunud. Pigem on olukorraga harjumise probleeme olnud mõnel siin vanemal olijal. Oldi harjutud opositsioonis olema, aga uus olukord nõudis teistsugust suhtumist. Mul on pigem mõnes asjas veel vaja sisse elada, et harjuda siinse töökorraga.

Olete Riigikogu keskkonnakomisjoni liige. Kas komisjonis arutatakse laiemalt Eesti ja muu maailma valusaid keskkonnaküsimusi või keskendutakse Tallinna prügimajanduse teemadele, nagu ajakirjandusest paistab?

Vastupidi, Tallinna probleeme käsitletakse siin majas üllatavalt vähe. Tallinna volikogus olles tundus, et Toompeal muuga ei tegeletagi kui sellega, kuidas pealinnale liiga teha. Komisjonis ja suures saalis on pigem ikka arutluse all üldisemad küsimused ja probleemid. Tallinna prügimajandust oleme arutanud ühel ümarlaual koos pealinna esindajatega.

Kas Tallinn saaks ise oma prügivedamisega hakkama?

Vaatamata praegusele olukorrale, kus abilinnapea oli sunnitud prügimajanduse korralduse ja linna majandatava prügivedamise toetamise tõttu tagasi astuma, pooldan ka mina seda, et kohalik omavalitsus saaks selle teemaga ise tegelda. Kuigi see puudutab vaid Tallinna ja veel mõnda suuremat omavalitsust, siis minu meelest saavad nad sellega hästi hakkama.

Olete kaua töötanud Tallinna volikogus ning nüüd, parlamendiliikmena peate vajalikuks, et riiki tuleks tuua rahvale lähemale. Kuidas seda teha?

Riigikogu käsitleb praegu ühe teemana just nn peibutuspartide probleemi. Osa saadikuid on selle vastu, et parlamendiliikmed saaksid osaleda kohaliku omavalitsuse töös. Mina aga olen selle poolt, et Riigikogu liikmed saavad samal ajal olla ka kohaliku volikogu liikmed.

Praegu saame osaleda vaid halduskogu töös, kuid halduskogud on nõuandvad kogud. Reaalseid kohalikke asju saab ikka ära teha volikogu või omavalitsuse tasemel. Kui omavalitsusest valitud Riigikogu liige tahab midagi kohapeal käegakatsutavat ära teha, osaleda näiteks eelarve arutelul ja teha muid ettepanekuid, siis ainuke tee on volikogu kaudu. See ongi üks reaalne näide, kuidas tuua riiki rahvale lähemale.

Oleksite ise siis nii Tallinna volikogu kui ka Riigikogu liige?

Mina seda enda jaoks ei välista. Tallinna oludes ei ole see üldse eriliseks probleemiks. Aga näiteks Võrumaalt pärit kolleegil tekivad muidugi igasugused logistilised probleemid volikogu töös osalemiseks. Kuid ka need on hea tahtmise korral lahendatavad.

Olete ise praegu Mustamäe halduskogu esimees. Kas jätkub aega ja tähelepanu Mustamäe probleemidega tegelemiseks?

Ükski halduskogu koosolek pole minu uue ameti tõttu ära jäänud. Lisaks Riigikogus töötamisele tuleb kohaliku elu tundmine väga kasuks.

Kas valitsuse pakutud maksureformid on õiged ja neid saab Riigikogu abil ka ellu viia?

Kui rääkida sellest, et uuest aastast tõuseb tulumaksuvaba miinimum kuni 500 euroni, siis seda sammu on enamik inimesi kaua oodanud, ning nüüd saab selle ellu viia. Mina ise ja paljud tuttavad ka kaotavad sellest oma sissetulekus, kuid arvestades, et 85 protsenti töötavatest inimestest võidavad sellest, siis on see suuremat palka teenivate inimeste poolt väike ohverdus ühiskonna solidaarsuse nimel.

Opositsioon kritiseerib kõvasti uute maksude ja aktsiiside kehtestamist.

Kritiseerimine ongi opositsiooni töö, ja sellega tuleb harjuda. Kui see oleks paremini argumenteeritud ja mingi sisuga, siis võiks seda ka paremini kuulda võtta. Kui aga sisuks on see, et ei taha ja nii ei tohi, sest meie oleme vastu, siis need pole argumendiks.

Kandideerite sügisel kohalikel valimistel Mustamäel. Mida mustamäelased peaksid silmas pidama, kui hakkavad oma valikuid tegema?

Otsustada tuleb mitte ainult lubaduste, vaid ka selle põhjal, mis on ära tehtud. Mustamäel on viimase nelja aastaga ära tehtud päris palju. Kohe on valmimas tervisekeskus, varsti tuleb ka spordikeskus, ning üldse on palju tähelepanu pööratud vabaaja tervisliku veetmise võimalustele.

Hästi on arenenud ühistranspordi korraldus Mustamäe suunal. Selleks on kulutatud ka suured summad ning, nagu Mustamäel, nii ka kogu Tallinnas, on bussipargi vanus vähenenud. Tallinnas on bussipark noorem kui näiteks Helsingis. Mustamäe kui Tallinna linnaosa on hästi arenenud.

Küsis AIVAR JARNE

[fotoallkiri] POOLDAB TULUMAKSUREFORMI: Kui 85 protsenti töötavatest inimestest võidavad uuest tulumaksureformist, siis on see Igor Kravtšenko meelest suuremat palka teenivate inimeste poolt väike ohverdus ühiskonna solidaarsuse nimel.

