Riia linnapea Nils Ušakovs valimistel taas edukas

07. juuni 2017

Enne valimisi allkirjastasid mõningad opositsioonilised jõud Riias kokkuleppe, et ei tee pärast valimisi seniste võimuparteidega mingit koostööd, aga Riia linnapea Nils Ušakovs ütles pärast tulemuste selgumist Läti Televisioonile, et kaotajate nina ees ust kinni ei lööda. Ušakovsi sõnul peavad need erakonnad nüüd otsustama, kas nad on valmis "tulema meie juurde ning esitama oma nägemuse koostööst, ja siis me vaatame seda".