Edgar Savisaare üle hakkab toimuma kohtupidamine

07. juuni 2017

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi eksperdid leidsid, et kriminaalasja lõpetamiseks Savisaare suhtes tervislikel põhjustel puudub alus. EKEI ekspertiisiaktist nähtub, et rahuldamaks Savisaare kaitsja poolt kohtule esitatud taotlust lõpetada Savisaare suhtes kohtuasi, kuivõrd süüdistatav on parandamatult haigestunud ning ei ole seetõttu võimeline kriminaalmenetluses osalema ega karistust kandma, puudub alus.