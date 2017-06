Peasekretär Jaak Aab asub ministriametisse

07. juuni 2017

Aab ütles Kesknädalale, et lisaks pidevale suhtlemisele erakonnakaaslastega on põhiline töö olnud suhtekorralduslik ning tegelemine erakonna raha- ja kohtuasjadega. Rahaasjades on kord majas ning võlgade maksmine kokku lepitud. Kõva töö on viimastel kuudel käinud kõigis Keskerakonna 27 piirkonnas. On kokku lepitud arendusjuhtide töövaldkonnad, kohapealsed rahalised toetused ning käib valmistumine kohalikeks valimisteks, sh valimiskampaania planeerimine ja nimekirjade koostamine. Lisaks pealinna linnapeakandidaadile tullakse peagi välja teiste linnapeakandidaatidega ja kandidaadinimekirjade esinumbritega.

Aabi sõnul on üheks peamiseks saavutuseks see, et erakond on otsustanud ühiselt koos edasi minna, vaatamata mõningasele järellainetusele, mis seostus võimuvahetusega erakonnas ja valitsuses. Pereheitmist ei tulnud. „Erakonna juhtimisstiil on nüüd teistsugune, läbipaistvam ja selgem, ning see paneb aluse ühtsele tegutsemisele.“

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas nimetas Aabi riigihalduse ministri kandidaadiks 31. mail. „Tundes seda valdkonda, tean, et riigihalduse ministri amet on vastutusrikas, nõuab tõsiseid otsuseid, tugevat tööd ja pühendumist. Käimas on mitu olulist reformi, millega minu eelkäija Mihhail Korb on tublit tööd teinud. Keskerakond on alati rõhutanud tugeva omavalitsuse tähtsust,“ rõhutas Aab.

Jaak Aab on varem töötanud Võhma linnapeana ning Eesti Linnade Liidu tegevdirektorina. Aastail 2005–2007 oli ta sotsiaalminister.

Viimati muudetud: 07.06.2017

