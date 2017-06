Eesti on jõudmas uude reaalsusesse

LAURI LAATS, 07. juuni 2017

Maksumuudatused, mis riigi pankrotist päästmiseks tuleb teha, on pälvinud opositsiooni ja Reformierakonnaga seotud

ärieliidi kriitika. Valitsust süüdistatakse ettevõtjate huvide kahjustamises, kuigi SKP 4,4-protsendine kasv

esimeses kvartalis kinnitab vastupidist. Kriitikud unustavad, et soodsa ettevõtluskeskkonna loomise kõrval

tuleb valitsusel tegelda kaitsekulutuste katmisega, sotsiaalsete tagatiste loomisega ning avalike teenuste kättesaadavuse parandamisega, mida õhukesele riigile mõeldud maksusüsteem ei võimalda.

Riigi heaolu algab ühiskonna sidususest. Pärast minister Korbi tagasiastumist lendavad valitsuse suunas kriitikanooled nii opositsiooni ja meedia kui ka mõnede Keskerakonna liikmete poolt. Ühelt suunalt heidetakse ette, et valitsuses töötas minister, kes ei jaga üldist seisukohta NATO vajalikkusest Eesti kaitsevõime tagamisel, teiselt imestatakse, miks ei püüdnud peaminister pisipatukeses süüdistatud Korbi säästa. Hoopis tähelepanuta on jäetud tõik, et Ratas käitus tsentripartei esindajale kohaselt, järgides ka sel konkreetsel juhul vajadust ühiskonda liita.

Jõuliselt on Ratas püüdnud kaasata valitsusse venekeelse elanikkonna esindajaid, välistades samas olukorrad, kus eesti ja vene keeleruumis elavatele inimestele edastatakse erinevaid sõnumeid, nagu see on tavaks saanud. Kaasates kabineti tegevusse noori vene emakeelega poliitikuid, on Ratas teinud integratsiooni heaks rohkem kui varasemad valitsused kokku. Kui Repinskil ja Korbil on tulnud ametist taanduda, siis ei saa seda pidada Ratase ebaõnnestumiseks, vaid kindlaks märgiks, et teatud valijategrupi hulgas populaarsuse säilitamiseks ei tehta allahindlust poliitilises kultuuris.

Mis aga puudutab mõnede Keskerakonna liikmete soovi, et peaminister nn omade kaitseks “dzotile viskuks”, siis selline mõtteviis on oma aja ära elanud. Igal Keskerakonna liikmel on õigus oma arvamus välja öelda, ent ka kohustus sõnumi sisu eest täiel määral vastutada. See ongi demokraatia – kriitikavabade tsoonide välistamine.

Eestil on keeruline ajalugu, mille muudab veelgi komplitseeritumaks okupatsiooni peegeldus tänasesse päeva. Sellepärast tuleb valitsusliikmetel ning Riigikogu saadikutel olla eriti tähelepanelik, rääkides teemadel, mis võivad valusalt puudutada eestlaste ajaloomälu või tõekspidamisi; samas hoiduda ka avaldustest, mis on arusaamatud riigi suurimale, vene keelt kõnelevale vähemusele. Erakonna esimehena seisab Ratas hea selle eest, et Keskerakond edendaks lõimumist. Iga vastutustundlik erakonnaliige peaks teda selles toetama, mitte viskama õhku alusetuid süüdistusi.

Toetame uusi arenguid. Eesti on asunud positiivsete muutuste teele. Kuulatakse kõigi poliitiliste jõudude ja kodanikeühenduste häält, et konstruktiivses arutelus leida riigi edasiviimiseks parimad lahendused. See uus reaalsus on paljudele mõistetamatu, sest meie ühiskonda on pikalt toidetud pseudodemokraatlike loosungitega.

Rünnakud Ratase valitsuse vastu ägenevad, kuna neile, kes harjunud sumbunud õhuga, on avatud aknast voogav värskus talumatu. Just praegu peab Keskerakond püsima ühtsem kui iial varem, sest me pole enam opositsioonierakond, kes võib endale lubada rabedaid avaldusi, tigedat kriitikat, faktidega vassimist, vaid peaministripartei, kelle iga sammu tähelepanelikult jälgitakse ning kelle poliitilisi avaldusi meedias üksipulgi analüüsitakse.

Meid valitsusse võidelnud erakonna esimees väärib usaldust. Olgem siis valmis seda talle pakkuma, sest just meil on ajalooline võimalus viia Eesti uude reaalsusesse, kus rahvas ja poliitikud tegutsevad kodanikuühiskonnas ühiselt samade eesmärkide nimel.

